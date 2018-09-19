"Никакой санитарии". Мнение о новом отравлении в Солсбери

Британские СМИ опубликовали интервью с пострадавшей в ресторане в Солсбери бывшей россиянкой. Британцам следовало бы заняться проверкой своего общепита, такое мнение выразил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Британское издание The Sun сообщило имена пострадавших, которые 16 сентября отравились в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери. Ими, по данным газеты, являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро.

Об этом рассказывается в материале под заголовком ""Он хотел, чтобы я умерла". Владимир Путин пытался убить меня крысиным ядом в ресторане в Солсбери, в ужасе утверждает российская модель".

При этом полиция последний инцидент в Солсбери не считает подозрительным, речи об отравлении двух человек каким-либо нервно-паралитическим веществом не идет, говорится в заявлении полиции Уилтшира, переданном во вторник РИА Новости.

Анна Шапиро рассказала изданию, что 12 лет назад получила гражданство Израиля и больше не является гражданкой России, а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг – подданный Соединенного Королевства.

Как рассказала женщина, в ресторане они заказали пиццу, рыбу, овощи, картофель и вино. К концу обеда самочувствие ее мужа ухудшилось, и он "стал бледнеть". Спустя 15 минут модель обнаружила мужа лежащим в туалете с пеной на губах. Она отметила, что позже ей тоже стало плохо.

Пострадавшие были госпитализированы. Кинг был введен в искусственную кому, но, по последним данным, он пришел в сознание. Шапиро выписали из больницы. Она находится в отеле под наблюдением полиции.

Такие "сенсационные" новости остаются в сознании британцев, считает политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев.

"На что это рассчитано? Простые люди, собираясь на работу, слушают новости – и они к ним больше не возвращаются. Они услышали, что в Солсбери опять отравление и там опять был какой-то россиянин или россиянка, это у людей в сознании и остается. Это мы дальше будем копаться: где, какой россиянин или не россиянин, что именно произошло. А в Британии многие теперь уверены: опять русские травили каких-то своих, а заодно и наших", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в данной ситуации британцам лучше всего было бы заняться проверкой своего общепита.

"Мы неплохо знаем Европу: поесть более или менее нормально можно только во Франции. А в Англии ужасные кафе, ужасная кухня, никакой санитарии и занимается там этим часто кто попало", – считает Андрей Суздальцев.

Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попали в больницу. 4 марта Лондон заявил об их отравлении нервно-паралитическим веществом. В произошедшем бездоказательно обвинили Москву. Россия эти обвинения категорически отрицает.