Военный эксперт: действия Израиля мешают ликвидации терроризма в Сирии

Президент России Владимир Путин назвал крушение российского Ил-20 в Сирии трагической случайностью. Странам, борющимся с терроризмом, нужно объединить усилия, полагает военный эксперт Владимир Богатырев. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин назвал крушение российского Ил-20 в Сирии трагической случайностью и призвал не сравнивать случившееся со сбитым в ноябре 2015 года турецкими военными истребителем Су-24.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", – сказал глава государства в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Россия, как подчеркнул Путин, усилит меры безопасности своих военнослужащих в Сирии, и это "заметят все". Он выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что их гибель стала "бедой" для всей страны.

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Владимир Путин заявил, что операции израильских ВВС в Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета арабской республики.

"В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Путин призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и возложил ответственность за крушение самолета на Сирию.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев полагает, что странам нужно улучшить координацию действий.

"Действия Израиля нарушают суверенитет САР – без согласования с правительством этой страны израильские самолеты наносят свои удары по ее территории, в том числе по инфраструктурным объектам, а также по объектам вооруженных сил Сирии. Они это делают под предлогом того, что в регионе находятся определенные формирования, которые они считают террористическими. Но подобные действия грубо нарушают международные соглашения, они недопустимы с точки зрения любых правовых норм, и самое главное – они мешают решению главной единой задачи: реальному уничтожению террористов на территории Сирии. Вместо того чтобы объединить усилия и раздавить последние очаги терроризма, Израиль своими действиями наносит ущерб не только самой Сирии, но и всему региону и той политике, которую проводят во имя ликвидации терроризма в регионе Россия, Турция и Иран. И, в определенной степени, силы коалиции под руководством США", – сказал Владимир Богатырев.

Российский Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был поражен ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО вечером в понедельник, 17 сентября. Все члены экипажа погибли.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, самолет был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО". Он отметил, что F-16 израильских ВВС наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета, считая, очевидно, что сирийские силы противовоздушной обороны не будут из-за этого открывать огонь. При этом Израиль нанес удары, предупредив об этом лишь за минуту до атаки.