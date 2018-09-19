"Больше результатов, чем ожидалось". Эксперт о саммите двух Корей

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Лидеры КНДР и Южной Кореи на встрече в Пхеньяне достигли ряда договоренностей, в том числе в военной сфере. Их значение оценил в эфире радио Sputnik эксперт Георгий Толорая.

КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии. Об этом говорится в военном соглашении между двумя странами, подписанном по итогам саммита в Пхеньяне с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов", – говорится в документе, подписанном министрами обороны двух стран в присутствии Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Соглашение также предусматривает прекращение с 1 ноября крупномасштабных артиллерийских учений и военных полетов вблизи демилитаризованной зоны.

Как следует из совместного заявления лидеров двух стран, Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене.

Помимо этого, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог, которые сейчас разделяет буферная зона. Этот проект направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

Кроме того, Пхеньян и Сеул решили направить совместную заявку для проведения Олимпиады 2032 года и направить единую команду на Игры.

Ким Чен Ын по итогам визита также пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Если это произойдет, то станет первым в истории визитом северокорейского лидера в южнокорейскую столицу.

Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая в эфире радио Sputnik оценил итоги встречи.

"Саммит в Пхеньяне принес больше результатов, чем ожидалось. Соглашение по военным вопросам, в частности, предусматривает конкретные меры по снижению напряженности, такие как разоружение персонала в Пханмунджоме, прекращение военных учений. Но важнее, что соглашение в Пхеньяне – это очень большое значение имеет для Мун Чжэ Ина – говорит о денуклеаризации, о том, что Ким Чен Ын согласился уничтожить ракетный полигон, и даже разрушить и демонтировать комплекс ядерных исследований в Йонбене. Это очень важное обещание, и теперь дело за американцами", – сказал Георгий Толорая.

Президент США Дональд Трамп со своей стороны уже заявил, что воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

"Ким Чен Ын согласился позволить ядерные инспекции, которые обсуждались на последних переговорах, и на постоянной основе демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет ядерных и ракетных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр-2032. Очень волнительно!" – написал Трамп в Twitter.