Эксперт: желание Венгрии продлить "Турецкий поток" - логичное

Венгерский премьер Виктор Орбан попросил Владимира Путина продлить "Турецкий поток" до Венгрии и дальше. В эфире радио Sputnik гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал позицию венгерской стороны.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента России Владимира Путина серьезно подумать о продлении "Турецкого потока" до Венгрии и дальше.

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, мы хотели бы, чтобы он дальше проходил через Венгрию", — сказал он по итогам переговоров с российским лидером в Москве.

Путин не исключил такой возможности: одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию, заявил он. Кроме того, Будапешт могут подключить к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу, подчеркнул российский президент.

Стороны также договорились о поставках российского газа на 2020 год, когда истекает действующий договор.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал позицию венгерской стороны в газовом вопросе.

"Венгрия – довольно крупный потребитель российского газа в Восточной Европе. Например, в прошлом году потребление составило порядка 7 млрд кубометров — это достаточно серьезные объемы. Венгрия, конечно, заинтересована в том, чтобы получать российский газ, причем по наиболее безопасному и комфортному для себя маршруту. Поэтому ее интересует, как российский газ будет транспортироваться после строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Ведь именно сейчас определяется то, как газ, который дойдет до границы Турции, будет распределяться дальше для европейских потребителей", — сказал Константин Симонов.

По его словам, Венгрия всегда демонстрирует свое намерение сотрудничества с Россией по поставкам газа.

"Есть в Восточной Европе страны, которые кричат, что больше не будут брать российский газ, хотя понимают, что придется это делать по ценовым соображениям. А Венгрия всегда показывала свое намерение сотрудничества с Россией. Кроме того, Венгрия вряд ли сможет потреблять сжиженный газ – у нее нет выхода к морю. Венгрия показывает, что у нее нет особого желания бегать по рынку с высунутым языком и искать что-то не российское, потому что все равно этот газ окажется дороже российского газа. Венгрия говорит о том, что главное для нее – это экономический выбор, надежность поставок. "Газпром" может обеспечить и то, и другое, а у других поставщиков вполне могут возникнуть с этим сложности. Поэтому Венгрия хотела бы увидеть продление турецкого маршрута на своей территории, что, в принципе, вполне логично. Думаю, что в итоге будет принят маршрут из Болгарии в Сербию, из Сербии в Венгрию, а дальше уже в Австрию", — отметил эксперт.