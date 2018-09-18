Политолог прокомментировал реакцию в ЕС на новые данные по MH17

В Евросоюзе ответили на представленные Россией данные о крушении MH17, заявив, что полностью доверяют работе Объединенной следственной группы. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло назвал этот ответ подчеркнуто грубым.

В Евросоюзе ответили на представленные Россией данные по крушению малайзийского Boeing в Донбассе, отметив, что полностью доверяют Объединенной (Международной) следственной группе (JIT) и выводам ее "независимого, профессионального и беспристрастного расследования". Об этом заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

Собеседник агентства сослался, в частности, на выводы JIT о том, что установка "Бук", из которой, по версии следствия, сбили рейс MH17, "несомненно, принадлежала Вооруженным силам России".

При этом он добавил, что JIT тщательно изучит материалы, как только Россия предоставит их в ее распоряжение.

Накануне Минобороны РФ обнародовало документы, ранее находившиеся под грифом "совершенно секретно". Согласно им, ракету для комплекса "Бук", которой, как утверждает JIT, был сбит авиалайнер, в 1986 году отправили в воинскую часть на Украине – 223-ю зенитно-ракетную бригаду. После распада СССР это соединение вошло в состав ВСУ, а в 2014 году участвовало в боях в Донбассе. Ракету же с территории Украины не вывозили.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал реакцию в ЕС на новые российские данные.

"Такой ответ говорит о том, что Европейскому союзу не интересно расследование, не интересны поиск и нахождение правды о том, что на самом деле стало причиной крушения Boeing, кто именно и чем именно его сбил. Потому что для себя они уже сделали выводы, которые отражены в заключении JIT, и дальше они продвигаться не собираются. Эти выводы полностью соответствуют текущей европейской, да и американской, политической конъюнктуре – они негативно оценивают роль России. Поэтому европейцы не собираются принимать материалы каких-либо расследований с российской стороны и рассматривать их официальным путем", – сказал Андрей Манойло.

Политолог назвал заявление представителя ЕС, по меньшей мере, грубым.

"Подобное заявление носит подчеркнуто грубый характер. Российской стороне пытаются указать, мол, даже не стоит рыпаться – несмотря на весомые доказательства, никто их рассматривать не будет, потому что мнение уже сформировано. Как бы между строк посоветовали не влезать в дело, которое ведет JIT. Потому что, с точки зрения ЕС, единственным органом, имеющим право на проведение расследования крушения Boeing, является совместная комиссия, организованная представителями стран, среди которых российских экспертов нет", – отметил политолог.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа (JIT) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.