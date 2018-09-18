Политолог прокомментировал реакцию в ЕС на новые данные по MH17

В Евросоюзе ответили на представленные Россией данные по крушению малайзийского Boeing в Донбассе, отметив, что полностью доверяют Объединенной (Международной) следственной группе (JIT) и выводам ее "независимого, профессионального и беспристрастного расследования". Об этом заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.
При этом он добавил, что JIT тщательно изучит материалы, как только Россия предоставит их в ее распоряжение.
Накануне Минобороны РФ обнародовало документы, ранее находившиеся под грифом "совершенно секретно". Согласно им, ракету для комплекса "Бук", которой, как утверждает JIT, был сбит авиалайнер, в 1986 году отправили в воинскую часть на Украине – 223-ю зенитно-ракетную бригаду. После распада СССР это соединение вошло в состав ВСУ, а в 2014 году участвовало в боях в Донбассе. Ракету же с территории Украины не вывозили.
В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал реакцию в ЕС на новые российские данные.
"Такой ответ говорит о том, что Европейскому союзу не интересно расследование, не интересны поиск и нахождение правды о том, что на самом деле стало причиной крушения Boeing, кто именно и чем именно его сбил. Потому что для себя они уже сделали выводы, которые отражены в заключении JIT, и дальше они продвигаться не собираются. Эти выводы полностью соответствуют текущей европейской, да и американской, политической конъюнктуре – они негативно оценивают роль России. Поэтому европейцы не собираются принимать материалы каких-либо расследований с российской стороны и рассматривать их официальным путем", – сказал Андрей Манойло.
Политолог назвал заявление представителя ЕС, по меньшей мере, грубым.
"Подобное заявление носит подчеркнуто грубый характер. Российской стороне пытаются указать, мол, даже не стоит рыпаться – несмотря на весомые доказательства, никто их рассматривать не будет, потому что мнение уже сформировано. Как бы между строк посоветовали не влезать в дело, которое ведет JIT. Потому что, с точки зрения ЕС, единственным органом, имеющим право на проведение расследования крушения Boeing, является совместная комиссия, организованная представителями стран, среди которых российских экспертов нет", – отметил политолог.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.