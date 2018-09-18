"Израильтяне совершили опасный маневр". Эксперт о гибели Ил-20 в Сирии

Армия Израиля заявила, что отрицает свою ответственность за крушение Ил-20 в Сирии. Военный эксперт Юрий Зверев в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, ответственность израильских военных за гибель российского самолета несомненна.

Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии, говорится в заявлении израильской армии.

По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла". При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские объекты.

"Минувшей ночью истребители армии обороны Израиля атаковали предприятие сирийских вооруженных сил, системы для производства точного летального оружия которого в скором времени должны были быть перевезены "Хезболла" в Ливан по заказу Ирана", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Израиль скорбит в связи с крушением самолета и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента. Кроме того, израильские военные утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Конашенков также отметил, что Израиль не предупредил заранее российское командование о планируемой операции.

"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – рассказал он.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

Военный эксперт, заведующий кафедрой Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ответственность израильских военных за гибель российского самолета несомненна.

"Нельзя говорить, что Израиль тут ни при чем, хотя бы потому, что если бы не было израильских истребителей, то совершенно очевидно, что никто бы никуда не стрелял. Понятно, что они, не предупредив нас заранее, совершили опасный маневр и тем самым подставили невооруженный российский самолет с пятнадцатью нашими военнослужащими. Там, кстати, недалеко гражданский аэродром, они могли так же подставить и какой-нибудь пассажирский авиалайнер. В то же время говорить, что Израиль виноват здесь на все сто процентов, я все же не стал бы", – сказал Юрий Зверев.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Он напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.