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"Американцы – люди не простые". Эксперт об оценках в США нового оружия РФ

(обновлено: 16:11 18.09.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой КинжалМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
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В США заявили о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык рассказал, с чем могут быть связаны такие заявления.

Вашингтон признался в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию, заявил в интервью журналу The National Interest специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Эксперт назвал две цели заявления генерала США о российском оружии
По его словам, Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.

"Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей", – считает Эктон.

В эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык рассказал, с чем могут быть связаны такие заявления.

"То, что американцы признают свою неспособность противостоять новому российскому гиперзвуковому оружию, которое может преодолеть глобальную систему ПРО США, звучит достаточно мощно. Но не будем обольщаться: американцы – люди непростые. Похоже, они начинают очередную военно-политическую игру. И, возможно, их цели гораздо дальше, чем нам кажется. Начнут они, наверное, с того, что попытаются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – мол, нынешняя военная ситуация делает этот договор бесполезным… Что касается российских проектов, представленных президентом, то это, конечно, очень здорово. И американцы не просто так подняли этот крик. Как известно, оборонный бюджет США – гигантский, громадный, но он недостаточен для покрытия тех расходов, которые запланированы. Поэтому тот визг, который поднимается – о признании превосходства российского вооружения – прежде всего направлен на то, чтобы выбить очередные деньги для финансирования министерства обороны США", – сказал Сергей Ченнык.

Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz
Военный эксперт о планах США создать аналог "Кинжала": им нас не догнать
В начале марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал об уже испытанных образцах новейшего российского оружия. Среди них – авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.

Президент также сообщил о разработке гиперзвукового оружия, способного лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Позже глава Стратегического командования Пентагона Джон Хайтен заявил, что у США нет эффективных средств защиты против такого оружия.

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