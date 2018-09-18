Политолог назвал страну, которая может сорвать соглашение по Идлибу

В Дамаске и Тегеране приветствовали соглашение России и Турции о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что мир в Идлибе нужен не всем странам.

Сирийские власти приветствуют заключенное РФ и Турцией в понедельник соглашение о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, заявил источник в МИД Сирии.

"Сирийская Арабская Республика приветствует соглашение по провинции Идлиб, о котором было объявлено вчера в российском городе Сочи, и подчеркивает, что это соглашение явилось результатом интенсивных консультаций между Дамаском и Москвой, в полной координации усилий сторон", – цитирует источник агентство SANA.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что благодаря переговорам, в том числе встрече президентов России и Турции в Сочи, удалось предотвратить войну в Идлибе.

"Интенсивная ответственная дипломатия последних нескольких недель, которая проводилась во время моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последующего саммита Иран – Россия – Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе с твердой решимостью бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает", – написал Зариф в Twitter.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал страну, которая, по его мнению, не заинтересована в мирном урегулировании проблемы Идлиба.

"Достижение договоренностей между (президентами России и Турции Владимиром) Путиным и (Тайипом) Эрдоганом по поводу Идлиба, которое стало неожиданностью для большинства политиков, является стратегическим прорывом. Хотя стопроцентной гарантии предотвращения боевых действий в Идлибе все же нет по целому ряду причин. И главная из них – это совершенно не нужно США, которые, конечно, заявляют об обратном, о том, что они стремятся сохранить мир и приветствуют эту договоренность, но стратегически они заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался. И, более того, чтобы те группы террористов и экстремистов, которые они готовят в Сирии и за ее пределами, продолжали растекаться по Ближнему Востоку. А они на самом деле экспортируются оттуда и в Ирак, и в Афганистан, и в Ливию, да и в другие страны. И допустить изменения этой ситуации Соединенным Штатам, конечно, совершенно не хочется", – считает Алексей Подберезкин.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.