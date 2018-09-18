Эксперт предположил, какие данные рассекретят в США по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы ФБР по "российскому делу". В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, будет ли, по его мнению, среди бумаг что-то особенное.

Президент США Дональд Трамп приказал американским ведомствам рассекретить часть информации, связанной с "российским расследованием", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В частности, американский лидер настаивает на обнародовании документов, в которых давалось обоснование следить за бывшим помощником Трампа в избирательном штабе Картером Пейджем. Отмечается, что это, по мнению Белого дома, необходимо "для прозрачности" по данному процессу. Также будет опубликована связанная с расследованием переписка экс-главы ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента контрразведки ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника Минюста США Брюса Ора.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, какие именно документы рассекретят в США.

"Думаю, Трамп хочет себя обезопасить, и (для рассекречивания – ред.) выбраны те документы, которые не могут быть использованы его противниками – демократами. Поэтому, думаю, эти бумаги будут иметь общий характер: мол, Россия, как и другие конкурирующие державы, попыталась вмешиваться в американский электоральный процесс. Не думаю, что Трамп будет рассекречивать что-то особенное, что может иметь эффект разорвавшейся бомбы. Особого резонанса эти документы ФБР не будут иметь. То есть, в первую очередь, это сделано с целью самозащиты, не более того", – сказал Константин Блохин.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.