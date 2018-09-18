Крымский депутат: ситуация с пьяным украинцем и лодкой "Крым" трагикомична

Нетрезвый украинец на лодке "Крым" врезался в российский танкер "Механик Погодин", арестованный властями Украины. Крымский депутат Владислав Ганжара считает ситуацию очень символичной. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Пьяный житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин". Об этом сообщило местное издание "Новый день".

По информации газеты, 38-летний местный житель, управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, в темноте не заметил стоявший танкер. При столкновении мужчина получил многочисленные телесные повреждения, его доставили в областную клиническую больницу.

Украинские власти задержали танкер "Механик Погодин" в Херсоне 10 августа. Формальной причиной называется финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой Киев ввел санкции.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара назвал ситуацию трагикомичной и очень показательной.

"Данный факт – трагикомичный: в российское судно врезался украинец, да еще на лодке под названием "Крым"… Незаконные попытки удержания Украиной российских судов приводят к обстоятельствам очень символичным. Киев должен бы задуматься над своими противоправными действиями, но мы слышим только вопли украинских деятелей относительно того, что происходит в акватории Азовского моря, относительно тех мер безопасности, которые РФ значительно усилила с целью защиты своих граждан и судов. Понимаю, что вряд ли на Украине возобладает здравый смысл, и там начнут отходить от мелких пакостей и в отношении Азовского моря, и в отношении Крыма. Хотя ситуация с лодкой символична: вся агрессивная риторика украинского государства будет разбиваться в щепки, как разбилась украинская лодка о российский танкер", – сказал Владислав Ганжара.