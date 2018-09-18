Крымский депутат: ситуация с пьяным украинцем и лодкой "Крым" трагикомична

Пьяный житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин". Об этом сообщило местное издание "Новый день".
Украинские власти задержали танкер "Механик Погодин" в Херсоне 10 августа. Формальной причиной называется финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой Киев ввел санкции.
В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара назвал ситуацию трагикомичной и очень показательной.
"Данный факт – трагикомичный: в российское судно врезался украинец, да еще на лодке под названием "Крым"… Незаконные попытки удержания Украиной российских судов приводят к обстоятельствам очень символичным. Киев должен бы задуматься над своими противоправными действиями, но мы слышим только вопли украинских деятелей относительно того, что происходит в акватории Азовского моря, относительно тех мер безопасности, которые РФ значительно усилила с целью защиты своих граждан и судов. Понимаю, что вряд ли на Украине возобладает здравый смысл, и там начнут отходить от мелких пакостей и в отношении Азовского моря, и в отношении Крыма. Хотя ситуация с лодкой символична: вся агрессивная риторика украинского государства будет разбиваться в щепки, как разбилась украинская лодка о российский танкер", – сказал Владислав Ганжара.