Депутат ГД: действия израильских военных в Сирии "безусловно агрессивные"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за гибель Ил-20 на Израиль. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время телефонного разговора с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

Так Шойгу прокомментировал действия израильских летчиков, которые, прикрываясь российским самолетом-разведчиком Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

Он подчеркнул, что "вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне". Также Шойгу напомнил, что Москва не раз призывала Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, которые угрожают российским военным.

Глава Минобороны подчеркнул, что безответственность израильских ВВС стоила жизни пятнадцати россиянам. По его словам, действия израильского военного ведомства не отвечают духу двустороннего партнерства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал действия израильских военных.

"Действия Израиля в отношении Сирии носят безусловно агрессивный характер. Его атаки на сирийскую территорию не соответствуют никаким нормам международного права, поскольку проводятся не только без разрешения законных властей САР, но и без их ведома. Поэтому ответственность за поражение Ил-20 ракетой С-200 полностью лежит на израильтянах. Фактически сегодня Израиль является подсобным подразделением Соединенных Штатов Америки в реализации их планов. И в данном случае с нашей стороны должно, конечно, прежде всего, быть проведено соответствующее расследование, а затем, на мой взгляд, должны последовать все необходимые ответные шаги", – сказал Юрий Швыткин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.