РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: гибель Ил-20 из-за действий Израиля – "очень тяжелый урок"

(обновлено: 13:02 18.09.2018)
0677022
© Фото : ИА "Оружие России"Самолет ИЛ-20Самолет ИЛ-20
© Фото : ИА "Оружие России"
Российский Ил-20 был сбит у сирийского побережья из-за безответственных действий израильских военных, заявило российское Минобороны. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik назвал ситуацию недопустимой.

Причиной того, что российский Ил-20 был сбит у сирийского побережья, стали действия израильских военных в районе Латакии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. 

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал удар Израиля по Сирии
По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – сказал Конашенков.

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на провокацию.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – добавил представитель Минобороны. 

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – рассказал Конашенков.

Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
"Хотели столкнуть лбами Россию и Израиль". Военный эксперт о провокации ИГ*
По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала около 23:00, когда самолет находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. На месте крушения продолжается поисковая операция.

Своими действиями Израиль нарушил существующие между военнослужащими договоренности, заявил в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев. 

"Недопустимая несогласованность действий между государствами приводит к серьезным потерям среди военных, которые сегодня борются с терроризмом в САР. Операция ВВС Израиля по нанесению ударов по мирным объектам в провинции Латакия привела к тому, что по вине израильских летчиков был сбит наш самолет-разведчик, погибли 15 наших военнослужащих. Конечно, такие ситуации недопустимы. Существует целая сеть политических и военных договоренностей, существует конкретная задача – обеспечить изгнание террористов и уничтожение их инфраструктуры в Сирии, создать условия для конституционного процесса, и, в конечном счете, мирного урегулирования в этой стране. Израиль нарушил эти соглашения, не использовал возможности тех линий связи, которые есть между военнослужащими. В результате произошла трагедия. Хочется надеяться, что будут сделаны выводы и нашими военными, которые более точно и конкретно будут отслеживать действия соседних государств и их вооруженных сил, представителями коалиции и всеми, кто решает задачу борьбу с терроризмом на этой территории", – сказал Владимир Богатырев.    

По его словам, пока трудно предсказать политические и военные последствия действий Израиля.

"В любом случае Российская Федерация и ее вооруженные силы предъявят претензии Израилю как к государству и представителям вооруженных сил этого государства. Какие могут быть последствия с точки зрения политических и военных действий пока предсказать трудно. Но то, что это очень тяжелый урок для всех, кто выполняет задачи на территории Сирийской арабской республики, вне всяких сомнений. И выводы должны быть и политические, и дипломатические, и военные", – считает Владимир Богатырев.

Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена