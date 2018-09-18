Военный эксперт: гибель Ил-20 из-за действий Израиля – "очень тяжелый урок"

Российский Ил-20 был сбит у сирийского побережья из-за безответственных действий израильских военных, заявило российское Минобороны. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik назвал ситуацию недопустимой.

Причиной того, что российский Ил-20 был сбит у сирийского побережья, стали действия израильских военных в районе Латакии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", – сказал Конашенков.

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на провокацию.

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", – добавил представитель Минобороны.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции.

"По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", – рассказал Конашенков.

По его словам, Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала около 23:00, когда самолет находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. На месте крушения продолжается поисковая операция.

Своими действиями Израиль нарушил существующие между военнослужащими договоренности, заявил в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев.

"Недопустимая несогласованность действий между государствами приводит к серьезным потерям среди военных, которые сегодня борются с терроризмом в САР. Операция ВВС Израиля по нанесению ударов по мирным объектам в провинции Латакия привела к тому, что по вине израильских летчиков был сбит наш самолет-разведчик, погибли 15 наших военнослужащих. Конечно, такие ситуации недопустимы. Существует целая сеть политических и военных договоренностей, существует конкретная задача – обеспечить изгнание террористов и уничтожение их инфраструктуры в Сирии, создать условия для конституционного процесса, и, в конечном счете, мирного урегулирования в этой стране. Израиль нарушил эти соглашения, не использовал возможности тех линий связи, которые есть между военнослужащими. В результате произошла трагедия. Хочется надеяться, что будут сделаны выводы и нашими военными, которые более точно и конкретно будут отслеживать действия соседних государств и их вооруженных сил, представителями коалиции и всеми, кто решает задачу борьбу с терроризмом на этой территории", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, пока трудно предсказать политические и военные последствия действий Израиля.

"В любом случае Российская Федерация и ее вооруженные силы предъявят претензии Израилю как к государству и представителям вооруженных сил этого государства. Какие могут быть последствия с точки зрения политических и военных действий пока предсказать трудно. Но то, что это очень тяжелый урок для всех, кто выполняет задачи на территории Сирийской арабской республики, вне всяких сомнений. И выводы должны быть и политические, и дипломатические, и военные", – считает Владимир Богатырев.

Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Он хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС (в том числе полет крылатых ракет "Калибр").