Мнение: заявления о "неприглядной правде" будут звучать на Украине все чаще

В Раде признали, что Украину в ЕС и НАТО никто не звал. Тем не менее, Киев продолжит "политический имитационный процесс", считает политолог Александр Асафов. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Попытки киевской власти закрепить в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО выглядят "смешно", заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал "Рада".

По словам политика, стремление действующего президента страны Петра Порошенко закрепить проевропейский курс на конституционном уровне является "большим пиаром".

"Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы – прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали", – заметил Бондарь.

Как подчеркнул депутат, подобные действия со стороны украинской власти выставляют страну в невыигрышном свете. "Мы выглядим смешно перед ЕС и НАТО. Мы за них решили, куда мы уже вступаем", – отметил парламентарий.

Приближение выборов на Украине породит еще больше заявлений, которые "показывают неприглядную правду", считает политолог Александр Асафов.

"Чем ближе к выборам, тем ярче костром полыхает украинский политический сезон. А чем больше он разгорается, тем более очерченные, радикальные и часто противоречащие официальному курсу заявления делают его участники. Это касается не только депутатов Верховной рады, но и других политиков, общественников, министров – все стараются принять участие в формировании медийной повестки и получить там свой кусочек популярности. С этим связаны и заявления, которые показывают неприглядную правду. Ближе к выборам они будут звучать все чаще, но это никак не повлияет на декларируемый пропагандистский курс. Все участники политического украинского спектакля понимают, как на самом деле обстоят дела. Но, тем не менее, они продолжают заниматься политическим имитационным процессом, который, очевидно, является прикрытием для более масштабных коррупционных процессов, благодаря которым вся внешняя финансовая помощь служит лишь для пополнения личного благосостояния политического истеблишмента", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его словам, декларируемое Киевом движение в НАТО и ЕС имеет лишь пропагандистско-политический характер.

"Движение в сторону Европы, за исключением частичного безвизового режима, пока не состоялось ни экономически, ни как-нибудь еще, и этот самый безвизовый режим служит инструментом вымывания трудоспособного населения – те, кто может, покидает страну, отправляясь на заработки в поисках лучшей жизни. И поэтому, конечно, постоянно декларируемое властью движение в НАТО и ЕС имеет лишь пропагандистско-политический характер. В случае движения в НАТО – это желание решить свои проблемы чужими штыками. В Киеве думают, что если они приблизятся к статусу кандидатов в НАТО (хотя со стороны НАТО заявляли, что это невозможно в ближайшие 20-50 лет), тогда удастся решить свои внутренние проблемы чужим оружием. В этой же связи звучит желание получать американское летальное оружие. И это, в принципе, является общим местом для киевской официальной риторики", – отметил Александр Асафов.

В начале сентября украинский президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

При этом, по словам еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана, говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Он указал на то, что страна должна сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства. В 2016 году вступление в НАТО было определено целью внешней политики страны. К 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в военно-политический блок Киеву необходимо достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.