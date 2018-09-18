"База ВМС из двух катеров". Крымский политолог о планах Киева на Азове

Украинский генерал заявил, что создание базы на Азовском море даст Украине шанс забрать Крым у России. Есть ли у Киева возможность создать такую базу, в эфире радио Sputnik предположил крымский политолог Денис Батурин.

Если Украина создаст военно-морскую базу на Азовском море, это заставит Россию "пойти на уступки". Об этом изданию "Обозреватель" заявил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

По мнению Богдана, Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "пойти на уступки, сесть за стол переговоров".

Создание военно-морской базы, считает он, сможет также повлиять на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос Крыма.

Генерал также выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад. При этом он сослался на "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины.

Ранее власти в Киеве анонсировали планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Кроме того, СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.

Политолог, член общественной палаты республики Крым Денис Батурин считает, что у Украины не хватит средств создать полноценную военно-морскую базу.

"Таких возможностей нет, о чем свидетельствует то, с чего начали создавать эту военно-морскую базу, а именно с двух бронекатеров, которые по суше были перекинуты в Азовское море, в порт Бердянск. Как считают украинские вооруженные силы, они составят основу, в частности, "москитного флота" Украины на Азовском море. Проводятся также всевозможные учения, на которых отражается "атака противника с моря". Однако Украина, заявляя о создании военно-морской базы на Азовском море, сталкивается со многими трудностями, в том числе и с недостатком средств для такой базы. В настоящее время эти действия во многом демонстративны. К тому же баланс сил – явно в пользу России. В регионе создана мощная группировка российских погранвойск: это и береговая охрана, и самые разные катера, предназначенные для несения службы в море. И, в конце концов, есть ряд воинских частей, которые относятся и к авиации, и к другим родам войск, расположенных на территории Таманского полуострова", – отметил Денис Батурин в эфире радио Sputnik.

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.