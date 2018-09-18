Политолог рассказал, когда США могут прекратить войну пошлин с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Таким образом он пытается расширить пространство для маневра, считает политолог Игорь Шатров. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о введении десятипроцентных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября.

"Сегодня, после семи недель с начала публичного объявления (о намерении ввести эти пошлины), слушаний и широких возможностей для предоставления комментариев, я поручил торговому представителю Соединенных Штатов продолжить расширение списка дополнительных пошлин на импорт из Китая стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Пошлины вступят в силу 24 сентября 2018 года и будут установлены на уровне 10% до конца года", – говорится в заявлении, которое распространил Белый дом. "С 1 января тарифы вырастут до 25%", – добавили в администрации Трампа.

При этом Трамп не исключил введения третьей волны пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения очередных пошлин.

Как долго США будут продолжать такую политику, в эфире радио Sputnik предположил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Не сомневаюсь, что эта санкционная спираль будет закручиваться как минимум до ноябрьских выборов в конгресс. По результатам этих выборов Трампу придется принимать определенное решение, и идти на компромисс с торговыми партнерами, с которыми он в последние несколько месяцев только усиливал конфронтацию (а это не только Китай, это и европейцы, и другие страны), или попытаться продолжить эту политику, если результат выборов его не будет устраивать. Мы же понимаем, что вся эта кампания имеет большое значение для внутренней американской повестки. Трамп показывает, что он намерен выполнить свое главное обязательство "сделать Америку снова великой" в том смысле, что возродить американскую промышленность, создать преференции для американских производителей, вывести производство из третьих стран и создать выгодные условия для экспорта американских товаров. Поэтому он по всем направлениям сейчас давит на экономических партнеров и расширяет пространство для маневра. Введя драконовские пошлины, высокие процентные ставки на импортные товары и создав выгодные условия для своих производителей, он имеет возможность потом уменьшать это давление, торговаться – и чем сейчас это давление будет больше, тем большее пространство для маневра у него останется, когда ему придется идти на компромиссы", – отметил Игорь Шатров.

По его мнению, Трамп рассчитывает на то, что все эти меры со временем можно будет отменить.

"Я думаю, что Трамп рассчитывает на определенную перспективу и понимает, что бесконечно это не может продолжаться. Сейчас эта война уже сказывается негативно, потому что европейские партнеры США задумываются не просто о выстраивании барьеров сиюминутного характера, а пытаются сформулировать свою экономическую политику без учета интересов США. Но я думаю, что Трамп считает, будто у Америки всегда есть возможность вернуть "заблудших овец", поэтому не обращает внимания на то, что другие страны уже создают союзы, в которых американское влияние минимально или сведено к нулю", – сказал Игорь Шатров.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры КНР в тот же день ввела пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США установили пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.