Мнение о публикации CNN про Ил-20: им хорошо то, что плохо России и Сирии

В Сети раскритиковали CNN за "новость" про якобы поражение Ил-20 сирийскими ПВО. На что нацелены такие сообщения, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Владимир Брутер.

На сайте CNN появилось сообщение, что пропавший с радаров над Средиземным морем российский Ил-20 был якобы сбит ПВО Сирии.

Об этом авторы материала пишут, ссылаясь на неназванный источник в американском правительстве, который утверждает, что самолет был случайно сбит сирийскими правительственными силами при попытке отразить ракетную атаку со стороны израильских ВВС.

Пользователи соцсетей раскритиковали телеканал за подачу информации, обвинив его в создании фейков.

"Фейковые новости. Никто не знает, кто это сделал. Но анонимный американский офицер знает об этом и рассказал CNN? Удивительный источник!" – прокомментировал новость в Twitter пользователь @BattleFFreedom.

"Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик", – написал Nardeep Pujji.

"Итак, CNN полон поддельными новостями, за исключением случаев, когда они выпускают ДЕЙСТВИТЕЛЬНО фальшивые новости для покрывания военных преступлений США и Израиля? Лицемеры!" – заявил пользователь Josef1601.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik объяснил, зачем американские СМИ публикуют подобные фальшивые новости.

"Они добиваются конфликта между сирийскими властями и российскими военными, между властями двух стран. Реакция американских властей на вчерашние договоренности между Путиным и Эрдоганом показывает, что они готовы идти на все, чтобы Сирия не восстановила свою территориальную целостность и не смогла приступить к ликвидации последствий гражданской войны. Поэтому для американских СМИ хорошо будет все, что плохо для Сирии и России. Поэтому все заголовки такого рода будут появляться так, чтобы это было неприятно России, Сирии, и чтобы Сирия ни в коем случае не смогла закончить гражданскую войну. Западная журналистика гораздо более ангажирована, чем принято считать. Она всегда очень точно угадывает настроения властей, политической элиты. И никаких собственных идей западные журналисты никогда не высказывают", – отметил Владимир Брутер.

Ранее Минобороны России сообщило, что 17 сентября около 23.00 при возвращении самолета Ил-20 Воздушно-космических сил на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем. Военное ведомство отметило, что Ил-20 пропал с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Минобороны также отметило, что в это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата. По данным ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока не известна.