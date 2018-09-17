"Он сам знает, что неправ". Политолог о заявлении Порошенко по автокефалии

Украина вышла "на финишную прямую" в вопросе автокефалии, заявил украинский лидер Петр Порошенко. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что о расколе украинского общества в связи с этим в Киеве предпочитают не говорить.

Украина вышла "на финишную прямую" в вопросе получения автокефалии, решение этого вопроса поможет единению страны, заявил украинский лидер Петр Порошенко в ходе встречи с экзархами Вселенского патриарха в Киеве.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", – сказал он.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с одним из самых тяжелых периодов церковной истории ХХ века. В Московском патриархате также не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что об этом Порошенко предпочитает умалчивать.

"Конечно же, в чем Порошенко абсолютно не прав, и он знает об этом прекрасно, – что все это (создание поместной автокефальной церкви – ред.) будет способствовать объединению Украины. Конечно, наоборот. Это усилит и так существующий ныне раскол. То есть к расколу между регионами, между мировоззрениями добавится еще раскол религиозный. И даже в тех регионах, где до недавнего времени все было относительно спокойно, теперь снова появятся боевики, захваты храмов, одни верующие пойдут против других. Плюс все это внесет раскол в мировое православие. Так что в такой ситуации Украине следовало бы сто раз подумать… Но думать украинским политикам не свойственно", – сказал Владимир Корнилов.