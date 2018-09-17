Олейник о словах Климкина про транзит газа: в Киеве не дружат с головой

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "Северный поток-2" лишит страну возможности транзита газа. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал позицию властей Украины, отметив их непоследовательность.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Россия откажется от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае реализации проекта "Северный поток-2", передает украинское информагентство "ЛигаБизнесИнформ".

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию", – заявил Климкин.

Издание отмечает, что такими ожиданиями министр объяснил последовательную борьбу Киева против строительства газопровода "Северный поток-2" и надежды на помощь в этом вопросе со стороны санкций США.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинской стороны.

"У этой власти вся политика – гибридная: хочется, как говорится, и рыбку съесть, и транзит сохранить, и в то же время разрывают дружеские отношения с РФ. Никакой логики. Если вы объявили страну "агрессором", то вы должны прекратить с ней все отношения, в том числе отказаться от транзита российского газа, который, кстати, приносит в бюджет порядка 3 млрд долларов в год; отказаться от инвестиций из России… Но в Киеве непоследовательны – по той причине, что не дружат с головой. Поэтому звучат от украинского руководства удивительные заявления, которые абсолютно не соответствуют позиции украинского народа. Это, как говорится, две большие разницы – украинский народ и украинская власть. По последним соцопросам, украинский народ считает, что его не туда ведут. Так считает 85% населения. Соответственно, рейтинги тех, кто ведет, у того же (президента Украины Петра) Порошенко – около 5%, у всех институтов власти – 3-4%. Эта власть противоречит национальным интересам Украины", – сказал Владимир Олейник.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода и считают проект политическим.

Власти РФ неоднократно заявляли, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, а также не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Со своей стороны "Газпром" говорил о готовности сохранить этот транзит после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 млрд кубометров в год.