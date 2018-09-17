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"Операция прикрытия". Эксперт о реакции Киева на новые данные по МН17

(обновлено: 17:40 17.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБрифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На Украине назвали "фейком" данные российского Минобороны по крушению рейса МН17 под Донецком в 2014 году. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев занял "защитную позицию".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал обнародованные российским Минобороны данные касательно крушения малайзийского Boeing рейса МН17 над Донбассом. Об этом сообщает "Укринформ"

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, сбившей МН17, являются очередным неудачным "фейком" Кремля <…>", – говорится в заявлении пресс-службы СНБО.

Николай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Ядерный удар по лжи". Военный эксперт оценил данные Минобороны РФ по МН17
Украинское Минобороны ранее днем не смогло предоставить сведений, опровергающих информацию российской стороны. Глава ведомства Степан Полторак, как и Турчинов, лишь отметился комментарием о том, что доказательства "фейковые".

Минобороны России в понедельник представило данные, подтверждающие, что ракета, сбившая малайзийский лайнер в 2014 году, стояла на вооружении украинской армии. Ведомству удалось установить ее полный уникальный заводской номер – 8868720. В 1986 году ракету изготовили на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и отправили в войсковую часть 20152 – 223 зенитно-ракетную бригаду Украинской ССР. После распада Советского Союза подразделение включили в состав ВСУ, сейчас бригада базируется в украинском городе Стрый. Как заявили в российском Минобороны, этот ракетный полк был задействован в военной операции Киева в Донбассе.

Кроме того, российское оборонное ведомство представило перехваченную запись переговоров украинских военных, сделанную на учениях в Одесской области в 2016 году. По информации ведомства, голос на ней принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, в 2014 году занимавшему пост командира 164-й радиотехнической бригады, базировавшейся в Донецкой и Луганской областях. На аудиозаписи слышно, как Гринчак говорит о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing".

Эксперт Центра военно-политической журналистики, военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что Россия представила конкретные факты, в то время как Украина продолжает делать ничем не обоснованные заявления.

"Это вполне понятная защитная позиция. Потому что представленная Минобороны России фактура носит документальный характер, то есть она проверяется, по ней можно провести экспертизу. Таким образом, это не просто слова, а именно факты. А Украина не предоставляет данных по 223 ЗРБ (зенитно-ракетной бригаде – ред.), куда эта ракета поставлялась, перемещалась ли она в другие части, хотя документы у них наверняка есть. Возможно, они их уничтожили либо еще этим даже не озаботились, поскольку не знали, что к этой истории можно подойти с такой стороны. И сейчас у них идет какая-то операция информационного прикрытия – обвинение Минобороны России, что это, мол, все "фейк", вранье. И, вполне вероятно, попутно будет предпринята попытка соорудить какое-то пристойное объяснение, что показанные обломки ракеты не украинского происхождения", – сказал Борис Рожин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военный летчик: Нидерланды в расследовании катастрофы MH17 играют фактами
Международная следственная группа (JIT) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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