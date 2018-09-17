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"Наступить на грабли шесть раз". Эксперт об идее введения сухого закона

(обновлено: 17:10 17.09.2018)
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголяОтказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой ввести сухой закон, пока не будет порядка в алкогольной отрасли. Эксперт Михаил Смирнов в эфире радио Sputnik оспорил идею депутата.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести сухой закон, пока не будет порядка в алкогольной отрасли.

"Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", – говорится в письме депутата на имя Скворцовой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Милонов также предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой спиртной продукции, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей контрафакта. Данные меры, по его словам, следует принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным королям, наживающимся на здоровье нашей нации".

Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
© РИА Новости / Марина Маковецкая
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"К бутылке тянутся не только взрослые, но даже дети – на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры", – заявил депутат.

Милонов сослался на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма возросли в несколько раз. Депутат добавил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя не было.

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым идею введения сухого закона поддерживают 12 процентов россиян. Помимо этого, 54 процента россиян выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49 процентов – за запрет рекламы алкоголя. 33 процента опрошенных также одобряют введение уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

Главный редактор портала Алкоголь.Ру Михаил Смирнов в эфире радио Sputnik оспорил предложение депутата о введении сухого закона. 

"На мой взгляд, принять такой закон означало бы наступить на старые грабли в очередной раз. В России сухой закон введен был в 1914 году Николаем II, а в 1985 началась антиалкогольная кампания Михаила Сергеевича Горбачева. В обоих случаях потом пришлось все отменять. Всего же в новейшей истории было шесть случаев принятия сухого закона – и в каждом случае закон был позже отменен. Причины этих отмен во всем мире схожи: сухой закон можно ввести только для официально зарегистрированных производителей и продавцов. И, естественно, введение сухого закона резко подталкивает подпольное производство и продажу алкоголя. В результате появляется "алкогольная мафия" – ведь американская оргпреступность выросла именно на сухом законе. Та же история была в Финляндии, та же история – в России. Поэтому подпольные производители алкоголя за идею введение сухого закона, я считаю, должны поставить инициатору идеи памятник из золота в полный рост", – сказал Михаил Смирнов. 

По его мнению, реализовать идею сухого закона на практике невозможно. 

"Некоторые считают, что если они когда-то пили водку, то в экономике производства и продажи алкоголя они понимают все. На самом деле это очень сложная тема. В Советском Союзе была уголовная статья за самогоноварение и, тем не менее, самогон гнали практически во всех деревнях, да и во многих городских квартирах. По моим прикидкам, средняя цифра потребления алкоголя на душу населения у нас в стране установилась еще около ста лет назад и с тех пор держится. И как только государство начинало серьезно ограничивать официальное производство алкоголя, это сразу же оборачивалось ростом подпольного производства", – напомнил Михаил Смирнов.  

Здание парламента Бельгии в Брюсселе
© AP Photo / Thierry Charlier
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По оценкам Минздрава РФ, с 2006 года потребление алкоголя в России сократилось почти на 40 процентов. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, констатирует, что сегодня среднестатистический россиянин выпивает за год на 3,5 литра алкоголя меньше, чем десять лет назад: 13,9 литра на душу населения в год.  Данные разных ведомств несколько разнятся: Минздрав и Роспотребнадзор говорят о десяти литрах.

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