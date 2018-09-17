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Политолог рассказал, почему в Киеве пытаются "отделить" Азовское море

(обновлено: 16:55 17.09.2018)
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© Фото : ВСУВооруженные силы Украины в ПриазовьеВооруженные силы Украины в Приазовье
© Фото : ВСУ
Украина намерена прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю, а также пересмотреть всю договорную базу. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал эти намерения, отметив, что Киев, по сути, стреляет себе в ногу.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с РФ; в частности, Киев намерен прекратить действие договора по Азовскому морю, передает украинское интернет-издание "Европейская правда".

Вооруженные силы Украины в Приазовье
© Фото : ВСУ
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"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана – это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать", – заявил Климкин.

Он также анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России. 

"То же самое будет с договором по Азову – конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие – это другой вопрос", – добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал эти заявления.               

"Украина действительно может пересмотреть все договоры, заключенные с РФ, и это будет иметь негативные последствия, в первую очередь, для самого Киева. Действуя в антироссийском ключе, Украина, по сути, стреляет себе в ногу. Разрушая договорную базу с Россией, Киев действует вопреки здравой логике и собственным национальным интересам", – сказал он в эфире радио Sputnik.

Политолог пояснил свою позицию.

"Договоры определяли границы государств, и если бы Киев действительно защищал свою территориальную целостность, то он бы сохранял в действии те договоры, которые как раз гарантируют украинскому государству незыблемость его границ. Кроме того, Украина опускается до уровня государств, которые занимаются пиратской деятельностью. Вот для чего Киев пытается отделить Азовское море? Нет же в этом необходимости. Киеву надо соблюдать международное законодательство, не заниматься провокациями в отношении российских судов, и тогда Украина и Россия будут мирно сосуществовать в акватории Азовского моря, которое является внутренним морем двух стран. Но, к сожалению, Украина не желает занимать конструктивную позицию в этих вопросах. Она стремится усилить свое влияние в акватории Азовского моря. И это, конечно, смешно. Что она сможет предпринять? Запустить ряд новых катеров? Вообще, мне кажется, что многие заявления Киева по Азовскому морю делаются для пиара, и многое из того, что заявлено, не будет реализовано", – сказал Иван Мезюхо.        

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
Военный политолог рассказал, для чего Киев обостряет ситуацию в Приазовье
Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

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