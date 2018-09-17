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"Ядерный удар по лжи". Военный эксперт оценил данные Минобороны РФ по МН17

(обновлено: 15:36 17.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНиколай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке УкраиныНиколай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минобороны России представило доказательства атаки ВСУ на малайзийский Boeing-777 рейса MH17, сбитый летом 2014 года над Донбассом. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что представленные документы сводят на нет версию Запада.

Ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, стояла на вооружении украинской части, заявили в Минобороны РФ. Ведомство представило документы, подтверждающие эту версию.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, рассказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня". 

"Уникальный заводской серийный номер ракеты – 8720, который присваивался производителем", – уточнил он.

После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", – добавил генерал.

Паршин отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349 – ее действительное название – 221 зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав карпатского военного округа в городе Теребовля", – рассказал он.

На вооружении бригады стояли ЗРК "Бук". После распада СССР ее включили в состав украинской армии.

Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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По словам Паршина, этот полк участвовал в "так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях".

Ведомство также показало документацию, связанную с ракетой.

"Речь идет о комплекте технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на сопловой блок 9Д13105000 № 8-30-113", – отметил Паршин.

В ведомстве также напомнили, что по утверждениям Киева, "ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна ракета к нему не попали к ополченцам ДНР или ЛНР".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в свою очередь подчеркнул, что видео, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы. По его словам, к такому выводу пришли российские эксперты, которые исследовали видеоролики.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Так, отмечается, что изображения тягача, трейлера и "Бука" вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы.

"В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы деревьев и кустарников", – рассказали в Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что  представленные документы сводят на нет версию, озвученную международной следственной группой о якобы причастности России к трагедии.

"Те факты и документы, которые представило министерство обороны, выбивают зубы тем "брехунам", которые создали версию, обвиняющую Россию. Сегодня военное ведомство РФ представило миру не слова, а именно документы, которые неизбежно должны быть взяты в оборот всеми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии – Минобороны готово их предоставить. Это не украинский или голландский "яд", а самые серьезные аргументы, которые международное сообщество должно учитывать", – сказал Виктор Баранец.  

По его словам, мир получил серьезные факты для размышления об истинных виновниках трагедии.

"Думаю, эти документы должны лечь на стол совместной комиссии, в которой обязательно должны участвовать и украинцы, и россияне. И тогда, как в большой игре: вот вам "козыри" (а они у России очень мощные), чем вы будете, господа украинцы, крыть? Мне кажется, что, представив сегодня такие документы миру, Россия нанесла "ядерный удар" по той горе лжи, которую все эти годы старательно создавали ненавистники России. Теперь посмотрим, как они проглотят эту очень горькую пилюлю, которая перед всем миром обнажила брехливое лицо и украинской, и западной пропаганды, априори назначившей Россию виновной. А мир сегодня получил очень серьезные факты для размышлений, чтобы продвинуться к правде, к истоку этой трагедии", – отметил военный эксперт.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы (JIT) утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, находившейся под контролем украинской армии.

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