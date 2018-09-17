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Эксперт: Порошенко сделал еще один шаг по подрыву ситуации на Украине

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© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018
© Фото : Администрация Президента Украины
Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Эксперт Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как разрыв данного договора может сказаться на самой Украине.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила в понедельник пресс-служба украинского лидера.

Там пояснили, что речь идет о решении Киева "не продлевать договор". Подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры.

Арка Дружбы Народов в Киеве
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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"Исподтишка". Политолог назвал причины решения Киева по договору с РФ
По данным пресс-службы, МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Также сообщается, что МИД должен сообщить о решении в ООН, ОБСЕ, другие международные организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.

Кандидат исторических наук, доцент РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, для чего Киев пошел на разрыв договора о дружбе с Россией.

"Делается это все в предвыборных целях. Петру Алексеевичу (Порошенко) надо показать, какой он патриот, как он якобы борется за национальные интересы Украины, как готов порвать со "страной-агрессором" – как он Россию называет. Но ничего хорошего для Украины в этом нет. Разрывом всех документов Киев фактически признает, что Украины в прежнем формате не существует и что всю ее внешнюю политику, а зачастую и внутреннюю, приходится выстраивать заново, с нуля и на невыгодных условиях", – сказал Вадим Трухачев.

По его мнению, разрыв связей с Россией не сможет не отразиться и на внутренней ситуации на Украине.

"Естественно, с разрывом этого договора (самопровозглашенные) республики Донбасса еще сто пятьдесят раз подумают, прежде чем хоть на каких-то вообще условиях возвращаться в состав Украины. То есть это очередной шаг не только по разрыву с Россией, но и по подрыву внутренней стабильности на Украине. Потому что уж очень сильно Украина зависит от России. И на пользу Украине это все, безусловно, не пойдет. А во вред пойдет, и очень большой", – отметил эксперт.

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада.

Договор закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Памятник дружбе Украины и России
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Политолог: планы Киева по договору о дружбе с РФ вызывают логичный вопрос
Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов.

Украинский президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

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