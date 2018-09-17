Мнение: в Донбассе может быть "огромное число" людей, завербованных СБУ

Подозреваемый в покушении на главу ДНР Александра Захарченко в 2017 году рассказал о подготовке взрыва. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала свой взгляд на ситуацию.

Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видео допроса мужчины, которого задержали в 2017 году по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

На кадрах, которые публикует телеканал "Звезда", мужчина, представившийся Александром Подгореловым, признается, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам задержанного, он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане "Пушкин".

При этом он заявил, что вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Для этого, по утверждению задержанного, планировалось использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность – сигнал передатчика, который передается на расстоянии 1,5-2 километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные системы, и не глушится.

По словам Подгорелова, раньше у СБУ не было такого оборудования. По его мнению, бомбу, которая стоит более 10 тысяч долларов, передали американские спецслужбы.

О том, когда именно происходил допрос – до или после гибели Захарченко – не уточняется.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала свой взгляд на ситуацию.

"Ситуация такова, что таких людей, по большому счету, достаточно много. Надо понимать, что Донбасс находился под властью Киева, спецслужбы там тоже работали, и естественно, что там в огромном количестве находятся ранее завербованные люди – те, кто сотрудничал с СБУ еще при киевской власти. Именно по этой причине, как мне кажется, это покушение – своего рода вызов для министерств госбезопасности ДНР и ЛНР. Они должны не допускать тех вещей, которые были допущены в случае с Захарченко. То есть когда человек совершенно предсказуемо, регулярно устраивал свои встречи в одном и том же кафе. По большому счету, это была большая мишень для украинских спецслужб. В ситуации боевых действий, в ситуации, когда может быть огромное количество людей, ранее завербованных СБУ, надо более напряженно, более внимательно ко всему относиться", – сказала Наталья Макеева.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Также смертельные ранения получил один из телохранителей, еще 11 человек оказались в больнице.