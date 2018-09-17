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Эксперт: США введут санкции против "Северного потока-2" лишь в одном случае

(обновлено: 13:34 17.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Минэнерго США Рик Перри изложил отношение своей страны к проекту "Северный поток-2". Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил различие восприятия проекта в США и Европе.

Возможные санкции Вашингтона в отношении "Северного потока-2" связаны прежде всего с вопросом транзита российского газа через Украину, сообщил министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант". Еще одна причина – "философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы".

"Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому. <…> Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку-2". Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США", – сказал Перри.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
"Германия будет стоять твердо". Эксперт о значении газа из России для ФРГ
Он отметил, что "дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны". Журналист напомнил слова президента РФ Владимира Путина о сохранении части транзита, на что Перри ответил лаконичным "посмотрим".

В начале сентября министр энергетики США провел переговоры с главой российского Минэнерго Александром Новаком и первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. Стороны остались при своих мнениях. 

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik прокомментировал слова министра энергетики США о возможных санкциях против "Северного потока-2". 

"Мы знаем, что санкции американцы вводят, руководствуясь политической ситуацией у себя внутри страны. И используют при этом поводы, а не реальные причины. Поэтому если внутриполитическая ситуация в США потребует введения санкций, то они их введут – а поводы американцы, как мы знаем, находят легко", – сказал Алексей Зудин. 

Он объяснил, чем руководствуются страны Европы в своем подходе к проекту. 

"Изначально для стран Европы "Северный поток-2" – это вопрос чисто экономический, но внешние обстоятельства и давление США сделали его в том числе и политическим. Поэтому отношение конкретных европейских стран в значительной степени определяется и политическими факторами. То есть не только ценой газа и надежностью поставок, но и тем, в какой степени каждая из европейских стран готова противостоять американскому давлению по данному вопросу… А с чисто экономических позиций, конечно, европейским странам более выгоден и более удобен по способу доставки российский газ, который будет поставляться по "Северному потоку-2": Европа заинтересована в новых поставках газа из РФ и не видит здесь каких-то рисков и подвохов со стороны Россия. При этом далеко не вся Европа готова противостоять американскому давлению, но если говорить о Германии, то она точно не готова отказаться от российского газа", – считает Алексей Зудин.       

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Эксперт: у США есть лишь один способ "конкурировать" с "Северным потоком-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании. 

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта – их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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