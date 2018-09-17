Военный эксперт: "Ураган" останавливает противника еще на стадии намерений

Западные СМИ впечатлило видео стрельбы "устрашающих" российских РСЗО "Ураган" во время учений "Восток-2018". В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин прокомментировал публикацию, отметив, что это оборонительная система.

Британский таблоид The Sun прокомментировал видео стрельбы российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время учений "Восток-2018".

Как пишет издание, от кадров с забайкальского полигона Цугол поистине "кровь стынет в жилах".

"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", – говорится в материале.

Как отмечает издание, на "ужасающих" кадрах "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" с впечатляющей скоростью. При этом наряду с системой "Ураган" во время учений было представлено огромное количество военной техники, подчеркивает The Sun.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал публикацию.

"РСЗО "Ураган" позволяет уничтожить технику и личный состав противника на дальних подступах. И таким образом остановить противника на стадии намерений, а не действий. Система надежная. Система чисто оборонительная. Что касается аналогов, то лучше русских РСЗО, начиная еще с легендарной "Катюши", ничего ни у кого нет. Мы сейчас развиваем эти вооружения, в том числе с применением современных достижений в металловедении, несколько на иных физических принципах. Поэтому и дальше будем длительное время оставаться лидерами", – сказал Александр Жилин.

С 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в морских акваториях прошли крупнейшие международные учения "Восток-2018".

В маневрах принимали участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. В учениях задействовались более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.