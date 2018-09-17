Военный эксперт: "Ураган" останавливает противника еще на стадии намерений

Британский таблоид The Sun прокомментировал видео стрельбы российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" во время учений "Восток-2018".
"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", – говорится в материале.
Как отмечает издание, на "ужасающих" кадрах "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" с впечатляющей скоростью. При этом наряду с системой "Ураган" во время учений было представлено огромное количество военной техники, подчеркивает The Sun.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал публикацию.
"РСЗО "Ураган" позволяет уничтожить технику и личный состав противника на дальних подступах. И таким образом остановить противника на стадии намерений, а не действий. Система надежная. Система чисто оборонительная. Что касается аналогов, то лучше русских РСЗО, начиная еще с легендарной "Катюши", ничего ни у кого нет. Мы сейчас развиваем эти вооружения, в том числе с применением современных достижений в металловедении, несколько на иных физических принципах. Поэтому и дальше будем длительное время оставаться лидерами", – сказал Александр Жилин.
В маневрах принимали участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. В учениях задействовались более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.