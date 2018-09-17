"Услуга в оплате не нуждается". Политолог оценил призыв Кучмы к Трампу

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что лидер США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях этого заявления.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы "обманули" Украину, об этом сообщает украинский телеканал "Еспресо".

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира"", – сказал Кучма в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия и положил начало его присоединению к Договору о нераспространении.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Леонида Кучмы.

"Меморандум, сам по себе, это такой документ, который не сильно-то и требует выполнения, особенно принимая во внимание то, как американцы вообще стараются не выполнять взятые на себя обязательства, выходят даже из важных договоров. И Украина – это как раз тот случай, когда проблемы индейцев шерифа уж точно волновать не будут. Но просто как новость – это достаточно интересно", – сказал Александр Дудчак.

По его словам, с определенной точки зрения США действительно не выполняют своих обязательств в отношении Украины, но извиняться они не будут.

"Украина избавилась от своего ядерного оружия, а американцы действительно не выполняют своих обязательств. Они брали на себя обязательства, в том числе, и по утилизации очень токсичного ракетного топлива. А это сделано не было. То есть они (США – ред.) настояли на том, чтобы Украина вывезла ядерное оружие, а сами применили достаточно интересный подход: мол, оказанная услуга в оплате не нуждается. Видимо, так американцы считают, если говорить об этом меморандуме. Если резюмировать, то можно сказать, что, конечно же, Америка извиняться не будет, она, скорее всего, эту новость вообще не заметит. Трамп даже не пойдет на какое-то рассмотрение возможности извиниться. Это все смешно", – заключил политолог.