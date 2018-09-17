РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Услуга в оплате не нуждается". Политолог оценил призыв Кучмы к Трампу

(обновлено: 12:00 17.09.2018)
0581
© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкЭкс-президенты Украины Леонид КучмаЭкс-президенты Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что лидер США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях этого заявления.

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы "обманули" Украину, об этом сообщает украинский телеканал "Еспресо"

Михаил Саакашвили собирается пересечь польско-украинскую границу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Пустые хлопоты". Крымский депутат о высказываниях Тимошенко
"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира"", – сказал Кучма в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия и положил начало его присоединению к Договору о нераспространении.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Леонида Кучмы. 

"Меморандум, сам по себе, это такой документ, который не сильно-то и требует выполнения, особенно принимая во внимание то, как американцы вообще стараются не выполнять взятые на себя обязательства, выходят даже из важных договоров. И Украина – это как раз тот случай, когда проблемы индейцев шерифа уж точно волновать не будут. Но просто как новость – это достаточно интересно", – сказал Александр Дудчак.

По его словам, с определенной точки зрения США действительно не выполняют своих обязательств в отношении Украины, но извиняться они не будут.

"Украина избавилась от своего ядерного оружия, а американцы действительно не выполняют своих обязательств. Они брали на себя обязательства, в том числе, и по утилизации очень токсичного ракетного топлива. А это сделано не было. То есть они (США – ред.) настояли на том, чтобы Украина вывезла ядерное оружие, а сами применили достаточно интересный подход: мол, оказанная услуга в оплате не нуждается. Видимо, так американцы считают, если говорить об этом меморандуме. Если резюмировать, то можно сказать, что, конечно же, Америка извиняться не будет, она, скорее всего, эту новость вообще не заметит. Трамп даже не пойдет на какое-то рассмотрение возможности извиниться. Это все смешно", – заключил политолог.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена