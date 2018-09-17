Эксперт прокомментировал скандал на выборах в Приморском крае

Краевая избирательная комиссия Приморья должна определить результаты второго тура выборов губернатора Приморья не позднее 22 сентября, сообщила журналистам секретарь избиркома Наталья Камаева.
"Мы планируем, что все УИКи сегодня введутся, но определять результаты мы сегодня не будем. Во вторник – это определение итогов для территориальных комиссий, для определения результатов – это семь дней, не позднее 22 сентября", – сказала Камаева.
По ее словам, еще не подсчитаны данные по 13 участкам.
По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил изменение соотношения поданных за кандидатов голосов во время подсчета.
"В этом нет ничего особенного, такое бывает, особенно когда кандидаты имеют серьезную электоральную поддержку в достаточно крупных городах. И я не стал бы сейчас акцентировать внимание на ситуации в том или ином конкретном населенном пункте – идет подсчет, нужно дождаться окончания всех процедур. В целом же, конечно, такие нервные ситуации случаются на выборах. И, конечно, будет обидно тому кандидату, который окажется вторым с очень небольшим отставанием. Но нужно, повторю, дождаться окончательных результатов", – сказал Александр Гусев.
По его словам, столь заметная разница в результатах кандидатов в первом и втором турах не является типичной.
"Отрыв Тарасенко в первом туре был очень большим, 20%, и обычно кандидат с таким преимуществом в первом туре легко побеждает во втором. Но здесь, как видим, получилось иначе. Объяснить это можно только одним – активизацией коммунистов перед вторым туром. Оба кандидата представляют крупные партии, Тарасенко был выдвинут "Единой Россией", Ищенко – от КПРФ. И мы видим, что коммунисты, очевидно, перед вторым туром постарались – и это поменяло картину", – отметил Александр Гусев.
Президент РФ Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.