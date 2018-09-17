Эксперт прокомментировал скандал на выборах в Приморском крае

Краевой избирком Приморья определит результаты второго тура губернаторских выборов не позднее 22 сентября, сообщили в избиркоме. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, особенность ситуации.

Краевая избирательная комиссия Приморья должна определить результаты второго тура выборов губернатора Приморья не позднее 22 сентября, сообщила журналистам секретарь избиркома Наталья Камаева.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время интервью на стенде Международного информационного агентства МИА "Россия сегодня" на IV Восточном экономическом форуме. 13 сентября 2018

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.

"Мы планируем, что все УИКи сегодня введутся, но определять результаты мы сегодня не будем. Во вторник – это определение итогов для территориальных комиссий, для определения результатов – это семь дней, не позднее 22 сентября", – сказала Камаева.

По ее словам, еще не подсчитаны данные по 13 участкам.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik объяснил изменение соотношения поданных за кандидатов голосов во время подсчета.

"В этом нет ничего особенного, такое бывает, особенно когда кандидаты имеют серьезную электоральную поддержку в достаточно крупных городах. И я не стал бы сейчас акцентировать внимание на ситуации в том или ином конкретном населенном пункте – идет подсчет, нужно дождаться окончания всех процедур. В целом же, конечно, такие нервные ситуации случаются на выборах. И, конечно, будет обидно тому кандидату, который окажется вторым с очень небольшим отставанием. Но нужно, повторю, дождаться окончательных результатов", – сказал Александр Гусев.

По его словам, столь заметная разница в результатах кандидатов в первом и втором турах не является типичной.

"Отрыв Тарасенко в первом туре был очень большим, 20%, и обычно кандидат с таким преимуществом в первом туре легко побеждает во втором. Но здесь, как видим, получилось иначе. Объяснить это можно только одним – активизацией коммунистов перед вторым туром. Оба кандидата представляют крупные партии, Тарасенко был выдвинут "Единой Россией", Ищенко – от КПРФ. И мы видим, что коммунисты, очевидно, перед вторым туром постарались – и это поменяло картину", – отметил Александр Гусев.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов – минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.