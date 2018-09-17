Аналитик: Украина должна быть признана террористическим государством

Опубликовано видео допроса подозреваемого в покушении на главу ДНР Александра Захарченко в 2017 году. Какие выводы из этого можно сделать, в эфире радио Sputnik объяснил политический аналитик Руслан Осташко.

Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видео допроса мужчины, которого задержали в 2017 году по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

На кадрах, которые публикует телеканал "Звезда", мужчина, представившийся Александром Подгореловым, признается, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам задержанного, он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане "Пушкин".

При этом он заявил, что вторая диверсионная группа готовила теракт в другом заведении. Для этого, по утверждению задержанного, планировалось использовать взрывное устройство нового типа, которое испытывали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность – сигнал передатчика, который передается на расстоянии 1,5-2 километров через любые препятствия, в том числе толстые бетонные системы, и не глушится.

По словам Подгорелова, раньше у СБУ не было такого оборудования. По его мнению, бомбу, которая стоит более десяти тысяч долларов, передали американские спецслужбы.

О том, когда именно происходил допрос – до или после гибели Захарченко – не уточняется.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Также смертельные ранения получил один из телохранителей, еще 11 человек оказались в больнице.

Запись допроса подозреваемого в подготовке покушения на Захарченко в эфире радио Sputnik прокомментировал главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко.

"Это показывает, что Украина – откровенно террористическое государство, которое использует террористические методы. Что касается взрывчатки и техники, которую использует СБУ, ни для кого не секрет, что американцы поставляют на Украину и вооружение, и спецтехнику, и взрывчатку в том числе, поэтому нет ничего удивительного, что для терактов в Донбассе они используют поставленное американцами оборудование. Следствие ведется, там есть определенное движение вперед. Поэтому я надеюсь, что рано или поздно мы узнаем имена и исполнителей, и заказчиков. В самом Донецке никто не сомневается в том, что такое покушение, организованное в кратчайшие сроки – потому что посещение кафе "Сепар" было незапланированным и спонтанным, – так быстро и оперативно могли организовать только люди, которые имели доступ к ближайшему окружению. Внутри республик есть люди, которые и в прошлом сотрудничали с СБУ, и сейчас сотрудничают с украинской стороной. Но этот допрос показателен в том плане, что это не единичный случай, это система – и это подтверждает, что Украина должна быть признана террористическим государством", – сказал Руслан Осташко.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании по делу об убийстве Захарченко сотрудника украинских спецслужб. При этом он обвинил западные страны в покушении на лидера Донецкой народной республики.