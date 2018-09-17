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Мнение: рубль будет выглядеть уверенно, если не вмешается геополитика

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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар СШАМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Все больше стран ищут альтернативу доллару, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как на этом фоне чувствует себя рубль, в эфире радио Sputnik рассказал аналитик Роман Ткачук.

Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной мировой резервной валютой. "И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) "спасайся кто может", это нужно делать скорее", – сказал Песков.

От считает, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем, <…> но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.

В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать. "Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью, с интересами наших компаний-экспортеров, но, тем не менее, это уже сейчас происходит, и, конечно, это перспективное направление", – сказала Набиуллина.

В пятницу ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента годовых, продлил мораторий на покупку валюты для Минфина и дал прогноз по инфляции на конец этого и следующий год. Рубль отреагировал на решение регулятора ростом к доллару и евро.

Эти действия в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук.

"Реакцию на эту новость мы видели уже в пятницу: рубль укрепился к доллару и евро на один процент. Новость умеренно позитивная для рубля, потому что ЦБ не только поднял ставку, но и пересмотрел ориентиры по инфляции на следующий год в сторону повышения, так что не исключено, что в дальнейшем повышение ставки продолжится. То есть у нас идет ужесточение денежно-кредитной политики, и это играет на стороне рубля. В пользу рубля говорит и приостановка покупки валюты до конца года. Но у ЦБ все-таки нет возможности полностью контролировать курс рубля, потому что и геополитический фактор, и общая слабость валют развивающихся стран давят на рубль. Но все-таки ЦБ сделал серьезные шаги в поддержку рубля и показал рынкам, что держит ситуацию под контролем. Так что на этой неделе рубль может смотреться уверенно, если не вмешается геополитика", – сказал Роман Ткачук. 

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