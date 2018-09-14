Политолог разъяснил слова Турчинова о том, что ВМС Украины – тысяча лет

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет.

Такое заявление Турчинов сделал во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр".

"Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет", – заявил Турчинов.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Турчинова.

"В отношении высказывания Турчинова о "тысячелетней истории украинского флота" могу сказать лишь то, что комсомольский пропагандист всегда останется комсомольским пропагандистом. Он может стать независимым депутатом, секретарем СНБО, но комсомольское прошлое всегда даст о себе знать. Выдвинуть яркий лозунг, поболтать, еще раз напомнить о том, что "Украина – родина слонов" – это, видно, в крови. Как, думаю, в крови у них остается и другое: я нисколько не сомневаюсь, что на строительстве этого катера было украдено столько, что можно было бы построить фрегат, если не крейсер. Они и в этом, уверен, остаются теми, кто они есть", – заключил Владимир Джаралла.

Ранее на Украине не раз широко трактовали исторические события. Так, президент Украины Петр Порошенко ранее обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "похитить" княжну Анну у Украины невозможно, так как в XI веке такой страны не было.

Кроме того, Порошенко заявлял, что первый свод законов Киевской Руси Русская Правда является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России.