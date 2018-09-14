Священник: решение РПЦ по Константинополю – последнее предупреждение

РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата и приостанавливает сослужение с его иерархами. Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла Александр Волков в эфире радио Sputnik объяснил смысл принятых мер.

Русская православная церковь прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Соответствующее решение принял Синод РПЦ.

Кроме того, будет приостановлено сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Уточняется, что это включает "епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры и богословские диалоги".

Также решено прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время богослужения в Русской православной церкви, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский перестанет произносить имя Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном богослужении.

Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызвало желание последнего дать автокефалию украинской православной церкви.

Священник, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков прокомментировал в эфире радио Sputnik решения Синода РПЦ.

"Однозначная позиция Русской православной церкви состоит в том, что мы не принимаем те решения, которые были приняты в Стамбуле о направлении так называемых экзархов на территорию Украины под предлогом начала работы над предоставлением автокефалии. Эти решения Константинопольского патриархата усугубляют уже существующий раскол на Украине и усугубляют и без того уже очень непростую проблему, которая существует сейчас и которую Русская православная церковь пытается разрешить… Поэтому те решения, которые были приняты сейчас (Синодом РПЦ, – ред.) – это, можно сказать, последняя предупредительная мера по отношению к Константинопольскому патриархату", – сказал Александр Волков.

Решения Синода РПЦ он назвал вынужденными и подчеркнул, что они оставляют "приоткрытой" дверь, ведущую к диалогу.

"Эта мера никак не отменяет пока возможности для совместной молитвы и совершения богослужения священниками двух церквей, но она приостанавливает возможность для совместного служения епископами двух церквей. Эта мера – вынужденная, она сделана, исходя из тех действий, что были предприняты Константинополем, и вместе с этим она оставляет дверь приоткрытой. Мы рассчитываем на то, что трезвомыслие в головах тех, кто принимает решения в Стамбуле, возобладает, и Константинопольская церковь поймет, что единственный путь решения украинской церковной проблемы – это диалог, а не монолог", – заключил Александр Волков.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину – грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.



