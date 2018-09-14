Мнение: Меркель пойдет ва-банк для сохранения "Северного потока-2"

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на акции правительства Германии День открытых дверей у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине. 26 августа 2018

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на акции правительства Германии День открытых дверей у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине. 26 августа 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" важен для Берлина. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ради сохранения этого проекта Германия готова к широкому спектру действий.

Проект "Северный поток-2" важен для Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Прибалтики.

"Я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти", – отметила Меркель.

"Если у нас есть "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать "Северный поток-2", – добавила она.

В свою очередь, Грибаускайте заявила, что позиция Вильнюса остается прежней.

"Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический", – отметила президент Литвы.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что канцлер ФРГ стремится сохранить проект "Северный поток-2", несмотря на сопротивление ряда стран.

"Проект "Северный поток-2" жизненно важен для экономики Германии, поэтому Меркель предпринимает различные политические действия, чтобы сохранить немецкое участие в проекте и сам проект, несмотря на сопротивление со стороны ряда стран ЕС и, самое главное, со стороны главного противника проекта – США. В Берлине, видимо, считают, что допуская различный градус риторики, например, поддерживая американский вектор в отношении Сирии, они смогут компенсировать давление и сохранить ту хрупкую договоренность по "Северному потоку-2", которая была достигнута на встрече Меркель с (президентом США Дональдом) Трампом", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, Берлин настроен действовать решительно.

"Безусловно, в этом уравнении еще много неизвестных, в том числе важным вопросом остается сохранение украинской ГТС. Тем не менее, совершенно очевидно, что для сохранения "Северного потока-2" Меркель пойдет ва-банк. И именно это она пытается осторожно объяснить своим непримиримым коллегам по Евросоюзу, таким как страны Балтии", – отметил Александр Асафов.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.