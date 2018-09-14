РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Юрист спрогнозировал итог слушаний в Лондоне по долгу Украины перед РФ

(обновлено: 18:22 14.09.2018)
02300
© Flickr / Jiong ShengВысокий суд ЛондонаВысокий суд Лондона
© Flickr / Jiong Sheng
Апелляционный суд Англии принял решение повторно рассмотреть в Высоком суде Лондона дело о долге Украины перед Россией. Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik оценил аргументы украинской стороны.

Апелляционный суд Англии принял решение удовлетворить жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 млрд долларов. Москва обратится в вышестоящую инстанцию.

Судебная процедура предполагает, что сейчас к рассмотрению долгового спора вернется Высокий суд Лондона.

Первый вице-премьер правительства России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия планирует обратиться в вышестоящую инстанцию.

""Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение", – сказал первый вице-премьер. 

Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Экономист: в споре по долгу Украины перед РФ может возникнуть "треугольник"
Говоря о сути  предстоящего разбирательства, Силуанов пояснил, что Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины в споре с Россией.

В российском Минфине разъяснили, что английский суд констатировал, что для изучения четвертого аргумента Украины нужен всеобъемлющий судебный процесс.

"Апелляционный суд вынес постановление о необходимости проведения такого судебного процесса для того, чтобы установить наличие или отсутствие доказательств, подтверждающих еще один, четвертый довод Украины, который заключается в том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть Российской Федерации. При этом Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса", – говорится в заявлении Минфина.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik представил свой прогноз по повторному рассмотрению дела. 

"Безусловно, сейчас все надежды украинской стороны связаны с повторным рассмотрением дела. Однако нужно учитывать, что в любом случае переоценка доказательств, представленных в ходе предыдущего рассмотрения, невозможна без достаточных оснований. Оценку аргументов украинской стороны суд уже дал, приняв во внимание все обстоятельства дела и рассмотрев полностью все представленные аргументы. Таким образом, шансы на то, что суд отменит свое предыдущее решение – минимальны… Аргументы для пересмотра дела, выдвинутые украинской стороной – явно надуманные. Их едва хватило на то, чтобы добиться нового рассмотрения, и уж тем более они никак не могут послужить основанием для отмены предыдущего решения", – считает Тимур Маршани.   

Биржа, акции, облигации, доллар, деньги, ценные бумаги, сделка, цены
© РИА Новости
Мнение: Украине не понравится, если у России выкупят ее долг на $3 млрд
В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на 3 млрд долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций – 3 млрд долларов, сумму неосуществленного купонного платежа – 75 млн долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена