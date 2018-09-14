Юрист спрогнозировал итог слушаний в Лондоне по долгу Украины перед РФ

Апелляционный суд Англии принял решение повторно рассмотреть в Высоком суде Лондона дело о долге Украины перед Россией. Юрист в области международного права Тимур Маршани в эфире радио Sputnik оценил аргументы украинской стороны.

Апелляционный суд Англии принял решение удовлетворить жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на 3 млрд долларов. Москва обратится в вышестоящую инстанцию.

Судебная процедура предполагает, что сейчас к рассмотрению долгового спора вернется Высокий суд Лондона.

Первый вице-премьер правительства России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия планирует обратиться в вышестоящую инстанцию.

""Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение", – сказал первый вице-премьер.

Говоря о сути предстоящего разбирательства, Силуанов пояснил, что Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины в споре с Россией.

В российском Минфине разъяснили, что английский суд констатировал, что для изучения четвертого аргумента Украины нужен всеобъемлющий судебный процесс.

"Апелляционный суд вынес постановление о необходимости проведения такого судебного процесса для того, чтобы установить наличие или отсутствие доказательств, подтверждающих еще один, четвертый довод Украины, который заключается в том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть Российской Федерации. При этом Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса", – говорится в заявлении Минфина.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik представил свой прогноз по повторному рассмотрению дела.

"Безусловно, сейчас все надежды украинской стороны связаны с повторным рассмотрением дела. Однако нужно учитывать, что в любом случае переоценка доказательств, представленных в ходе предыдущего рассмотрения, невозможна без достаточных оснований. Оценку аргументов украинской стороны суд уже дал, приняв во внимание все обстоятельства дела и рассмотрев полностью все представленные аргументы. Таким образом, шансы на то, что суд отменит свое предыдущее решение – минимальны… Аргументы для пересмотра дела, выдвинутые украинской стороной – явно надуманные. Их едва хватило на то, чтобы добиться нового рассмотрения, и уж тем более они никак не могут послужить основанием для отмены предыдущего решения", – считает Тимур Маршани.

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на 3 млрд долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона пять процентов годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций – 3 млрд долларов, сумму неосуществленного купонного платежа – 75 млн долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.