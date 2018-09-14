Аналитик: повышение ставки ЦБ позволит стабилизировать курс рубля

ЦБ РФ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку – до 7,5%. В эфире радио Sputnik действия регулятора прокомментировал аналитик Николай Подлевских, выразив мнение, что Центральный банк готов к решительным шагам.

Совет директоров Банка России 14 сентября 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

За последние четыре года это произошло впервые – с 2014 года показатель только снижался. В этом году Центробанк дважды снижал ставку – в феврале и марте – по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

Нынешнее решение о повышении ставки было закономерным – ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина предупреждала о такой возможности. Хотя эксперты надеялись, что ЦБ предпочтет сохранить ключевую ставку, несмотря на волатильность курса рубля.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских в эфире радио Sputnik прокомментировал действия ЦБ.

"Показатель, который является главным для установления ставки, а именно инфляция, за август изменился совсем незначительно, но зато выросли инфляционные риски. И на это Банк России как раз прямо указывает – что эти риски существенно возросли, более того, прогнозирует, что в 2019 году инфляция будет в интервале 5 – 5,5%. А это уже изменение инфляционного тренда. Собственно, предваряя угрозу роста инфляции, Банк России пошел на увеличение процентной ставки, даже несмотря на возможную критику за то, что это будет притормаживать динамику экономики. Повышением ставки ЦБ демонстрирует, что готов изменить тренд, установленный ранее, что он находится на страже монетарных интересов и будет готов к более решительным шагам в случае ухудшения обстановки. И, возможно, демонстрирует, что не будет затягивать до того момента, как это произошло в Турции, когда ставку пришлось повышать очень сильно. И мне это кажется хорошим шагом", – сказал Николай Подлевских.

По мнению аналитика, повышение ставки будет способствовать стабилизации курса рубля.

"Думаю, что повышение ставки поможет стабилизировать курс рубля, который в последнее время, особенно с угрозами принятия новых санкций со стороны США, показал существенную динамику. Это решение ЦБ, надеюсь, сможет охладить пыл спекулянтов и затормозить дальнейшее снижение курса рубля", – отметил Николай Подлевских.