Эксперт: решение английского суда по активам "Газпрома" – логичное

Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в рамках спора с "Нафтогазом". В эфире радио Sputnik заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию.

Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении компании.

Для отмены решения российская газовая корпорация обязалась не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде, которые предварительно назначены на февраль следующего года.

В тот же день, 13 сентября, апелляционный суд в Швеции разрешил арест активов "Газпрома", отменив свое предыдущее решение. Компания намерена добиваться пересмотра решения суда.

""Газпром" продолжит защищать свои права всеми доступными средствам в рамках применимого законодательства", – отмечается в сообщении компании.

Украинский "Нафтогаз" запустил процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Российская компания подала апелляцию в суд Швеции, который в июне приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе были арестованы в рамках спора российской компании с "Нафтогазом" по контрактам на транзит газа по территории Украины.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал решение английского суда.

"Безусловно, для "Газпрома" это позитивное решение. Оно означает, что пока судебный процесс не завершится по существу, в Англии активы "Газпрома" не будут каким-то образом обременены или взысканы в пользу истца – "Нафтогаза Украины". Что касается других стран, то все зависит от правовых систем – в каждой стране свое законодательство, связанное с обеспечительными мерами и прочим. Идут юридические процессы, стороны представляют свои аргументы. Но логично, что пока процесс не завершен, взыскание активов в пользу одной из сторон – не самое очевидное решение. "Газпрому" можно теперь сосредоточиться на защите своих интересов в других юрисдикциях и в рамках основного арбитража в Швеции. Там планируются апелляционные слушания и слушания по делу о расторжении контрактов. То есть у "Газпрома" появляется возможность перераспределить определенные ресурсы", – сказал Алексей Гривач.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд

долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.