Эксперт прокомментировал план главы ВТБ по отказу от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от американского доллара. Экономический эксперт Антон Шабанов в эфире радио Sputnik назвал идею логичной и оценил практические шаги по ее реализации.

Глава ВТБ Андрей Костин разработал план по отказу от американского доллара. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Первый пункт – ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Второй – перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию (регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач). Затем, пояснил Костин, необходимо максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Глава ВТБ отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего 8% происходит в юанях, а 22% – в рублях.

"Такого рода сделки надо просто расширять – во многом это зависит от желания наших экспортеров", – резюмировал Костин.

Летом руководитель ВТБ на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. По его словам, это не только позволит защитить российский финансовый сектор от внешних факторов, но и даст новый импульс для его развития.

В эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт и автор проекта All economics Антон Шабанов оценил план Костина.

"Сама идея правильная, очень логичная – расчет в национальных валютах всегда более стабилен для любого государства, чем расчет в каких-то иных валютах. Однако пока план большей частью, особенно в том, что касается перехода на национальные валюты со всеми (странами – ред.), выглядит если не утопией, то "самолетом братьев Райт" – напомню, был сделан огромный шаг вперед в самолетостроении, но как самолет сам по себе он взлетел всего лишь один раз. То есть в практическом смысле эти меры хоть и очень интересны, но сложно реализуемы", – сказал Антон Шабанов.

Эксперт пояснил свою точку зрения.

"Пока не хватает мировой инфраструктуры, чтобы это все реализовать. Мало кто будет готов рассчитываться не в долларах. И все равно нужно будет что-то одно, что объединяло бы все страны. И пока не найдено, что будет новым объединяющим – юань, франк, австралийский доллар, любая иная валюта, – говорить о том, что полностью какая-то страна перейдет в расчетах на национальную валюту, было бы смешно. Потому что это и будет означать новую мировую резервную валюту. Как эксперимент это интересно, это нужно прорабатывать, пытаться реализовать", – считает Антон Шабанов.