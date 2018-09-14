Эксперт о ситуации с комплектующими из Украины: нам волноваться нечего

Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, сообщают в правительстве. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.

Россия полностью заменила производившиеся ранее на Украине комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", – подчеркнул он.

Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания "Мотор Сич", а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" решили эту проблему.

"Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", – сообщил вице-премьер.

Что касается широкой номенклатуры электроники, которую Россия исторически закупала на Украине, то такие поставки "не носили определяющего значения", – в основном ей комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, отметил Борисов.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.

"Практически за четыре года мы сумели выстроить свои собственные заводы по производству тех комплектующих, которых нам не хватало, тех, которые мы получали с Украины. Все идет нормально, волноваться нечего. Разрыв связей с Украиной, конечно, это плохо, но мы своими собственными силами можем обеспечить нашу безопасность и наш военно-промышленный комплекс. Вместе с тем, не исключено, что Украина попытается составить нам некую конкуренцию на рынке вооружений, продавая свои комплектующие в те страны, куда мы продаем наше оружие", – сказал Олег Глазунов.