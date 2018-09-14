Эксперт назвал цель попыток США повлиять на переговоры о статусе Каспия

МИД России рассказал о попытках США влиять на переговоры о статусе Каспия. В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что Вашингтон регулярно вмешивается не только в экономическую жизнь региона.

США и несколько других стран пытались влиять на переговоры о статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков.

"Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента", — заявил Братчиков в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразийского континента. Среди таких государств посол назвал США.

Тем не менее, на последнем Каспийском саммите в Актау, 12 августа 2018 года, лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию, которая предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой.

Особо в документе прописано "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Братчиков выразил надежду на то, что ратификация конвенции не затянется. "Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция – документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон", — заявил дипломат.

В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал попытки США влиять на переговоры по Каспию.

"Подобные попытки более чем вероятны, учитывая регулярное вмешательство Вашингтона в политическую жизнь региона. Один из примеров – это усилия США по срыву недавно запланированных переговоров с участием официального Кабула в Москве. Что касается целей подобного вмешательства (в переговоры о статусе Каспийского моря – ред.) – это попытка не допустить создания региональных альянсов без участия США, в какой-то степени политическая дезинтеграция в регионе, чтобы таким образом позволить Вашингтону в большей степени контролировать происходящее. Естественно, в ситуации вокруг Каспийского моря эти шаги оказались менее успешными: сторонам в итоге удалось договориться, были подписаны официальные документы о статусе и хозяйственном использовании Каспия. Более того, многие аналитики стали говорить о формировании нового Каспийского блока", — сказал Никита Мендкович.

