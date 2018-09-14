Политик: в Крыму знают, кто организовал водную блокаду полуострова

На Украине обвинили Россию в том, что она "лишила Крым водоснабжения". Что об этом думают в Крыму, в эфире радио Sputnik рассказал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что "Украина не отрезала Крым от воды", и обвиняет в водной блокаде Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, если в этом контракте будет указываться принадлежность полуострова России. На это, в частности, отреагировали в украинской партии "Оппозиционный блок", призвав Киев прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан", и отправить Климкина в отставку.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", — сказал Климкин в адрес "Оппозиционного блока".

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.

В Крыму понимают, кто ответственен за произошедшее, рассказал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Оценивать с точки зрения здравого смысла действия, поступки и заявления украинских политиков бессмысленно. Всем крымчанам понятно и очевидно, что водная блокада, как и все остальные виды блокад, были организованы Украиной в наказание и в виде мести крымчанам за их выбор. Водную блокаду организовывали демонстративно — даже были выделены деньги из государственного бюджета для строительства плотины, а не просто перекрытия вентилей, чтобы Северо-Крымский канал навсегда был иссушен, и вода через него в Крым не поступала. Сегодня от украинских властей можно ожидать чего угодно. Мы четко понимаем, что Крым живет только благодаря тому, что мы находимся в составе РФ, благодаря материально-технической поддержке и всему тому, что делает весь российский народ для жителей Крыма и для Крымского полуострова", — сказал Вадим Колесниченко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97% избирателей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".