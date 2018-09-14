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Политолог оценил реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова

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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в ЛондонеЗдание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МИД Британии посчитал лживым интервью с "подозреваемыми" в отравлении Скрипалей. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, если "дело Скрипалей" будет исчерпано, Лондон придумает новое.

 Британские власти прокомментировали интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых они считают подозреваемыми в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Так, в МИД Британии заявили, что считают это интервью лживым и продолжают настаивать, что Петров и Боширов являются офицерами ГРУ, несмотря на их заявления. "Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели на протяжении всего времени, они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

В офисе премьер-министра Терезы Мэй подчеркнули, что доверяют полицейскому расследованию, продолжают считать россиян виновными и будут принимать все меры, чтобы они предстали перед судом. В полиции Британии заявили, что пока у них никаких комментариев нет.

Ранее главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян взяла эксклюзивное интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии назвали главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Во время беседы они признали, что на опубликованных Скотланд-Ярдом фотографиях запечатлены именно они и подтвердили, что Петров и Боширов – их настоящие фамилии. По словам мужчин, они работают в фитнес-индустрии и не имеют никакого отношения к спецслужбам. Они рассказали, что были в Великобритании, в том числе и в Солсбери, в указанные Лондоном даты с туристическими целями, и на тот момент они никогда не слышали о Скрипалях. Они отметили, что напуганы сложившейся ситуацией и призвали Лондон найти настоящих виновников преступления.

В российском МИД реакцию британских властей назвали необоснованной. "Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует", — сказала на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она заявила, что считает "совершенно недопустимым" делать заявления о лживости героев интервью через 30-40 минут после их признаний.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень оценил позицию Лондона в эфире радио Sputnik.

"Конечно, следовало ожидать, что, каким бы ни было это интервью, британская сторона все равно заявила бы о том, что сказанное не является правдой. Это было предопределено заранее. Великобритания ведет последовательную антироссийскую кампанию. Ее суть сводится к тому, чтобы Россия постоянно была обвиняемой. Это и есть функция Британии среди тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Функция США – быть прокурором. Великобритания выступает пристрастным и дотошным следователем. Если "дело Скрипалей" будет исчерпано, их задачей будет придумать новое", — сказал Евгений Бень.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Позднее британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два "офицера ГРУ" – Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон при этом утверждал, что эти имена и фамилии – вымышленные.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

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