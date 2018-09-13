РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: США хотели бы поставить Россию "на колени и в угол"

0701
© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
В Госдепе назвали условия, при которых США могут не ввести "жесткий пакет санкций" против России по делу Скрипалей. В эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок отметил отсутствие логики в требованиях Вашингтона.

США могут не ввести "жесткий пакет санкций" против России по делу Скрипалей, если Москва разрешит проводить инспекции на своих химических объектах, заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх.

"Мы дали им понять, что они могут не попасть под санкции, если они позволят инспекции, как это предусмотрено (в американском законе, – ред.), если они дадут нам гарантии, которые можно было бы проверить, относительно того, что они не будут применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций", – сказала она на слушаниях в палате представителей.

"Кроме того, Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателям ООН, или другим международно признанным независимым наблюдателям, или заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", – добавила представитель госдепа.

Очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери. США, в частности, прекратили лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.  

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил очевидную, на его взгляд, нелогичность требований Вашингтона.   

"Мы видим, что санкции по сути никак не связаны с тем, в чем нас обвиняют. Если у России и Англии – противоречия по тому поводу, что случилось в Солсбери, то достаточно сложно понять, какое отношение к этому имеют Соединенные Штаты. При этом возможность даже не отмены, а просто сохранения санкций на прежнем уровне оговаривается предоставлением с российской стороны американским специалистам доступа к нашим химическим предприятиям. Но каким образом Россия может предоставить этот доступ без, скажем так, ответной любезности американской стороны, чтобы та предоставила ровно такие же условия российским инспекторам? Однако именно это нам и предлагается. То есть чтобы против России не вводили более жесткие санкции за то, к чему мы никак не причастны, и с самого начала об этом заявляли, Россия должна американцам еще что-то дать", – отметил Станислав Бышок.   

По его мнению, американская сторона выдвигает неравноправные, а потому заведомо неприемлемые для России условия. 

"Соглашаясь на такие неравноправные условия, Россия тем самым согласилась бы и с правом Соединенных Штатов их выдвигать. То есть нам навязывают роль "плохого ученика", которого нужно если не отстегать розгами, то как минимум поставить на горох на колени и в угол. Однако понятно, что такие условия не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах", – сказал Станислав Бышок.   

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в произошедшем Москву, Россия категорически отрицает все обвинения. Москва предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу.  

Пятого сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Но, как сами подозреваемые рассказали в интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, они были в Великобритании с туристической поездкой, с ГРУ не связаны, занимаются бизнесом и к "делу Скрипалей" не имеют никакого отношения.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена