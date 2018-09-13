Крымский депутат: Киев показал, что его логика – как у террористов

Украинская партия "Оппозиционный блок" назвала блокирование Киевом поставок воды в Крым попыткой геноцида. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Украинская парламентская партия "Оппозиционный блок" потребовала от властей в Киеве возобновить поставки пресной воды в Крым и отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.

В заявлении, опубликованном на сайте партии, указывается, что блокирование подачи пресной воды в Крым "является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины".

Также в "Оппозиционном блоке" потребовали отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.

"Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид", – подчеркнули в партии.

Киев перекрыл Северо-Крымский канал, по которому на полуостров шла днепровская вода, в 2014 году.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинской оппозиционной партии.

"Трудно не согласиться с позицией депутатов Оппозиционного блока. На самом деле действия Украины – и водная блокада, и энергетическая блокада Крыма – вполне можно расценивать как попытку самого настоящего геноцида. Ведь если бы не те усилия, которые были предприняты Российской Федерацией для решения проблем – и водоснабжения, и энергообеспечения полуострова – действия Украины могли привести к очень серьезным последствиям для населения Республики Крым. И все эти решения в Киеве принимались вполне осознанно, там понимали те последствия, которые они могут вызвать. То есть, сама логика действий нынешнего киевского режима – абсолютно как у террористов", – отметил Владислав Ганжара.

По его мнению, киевское руководство проводит политику террора не только в отношении Крыма, но и, прежде всего, в отношении населения самой Украины.

"Сегодня на Украине все-таки есть значительное количество людей совершенно вменяемых, я думаю, что там таких людей большинство – тех, кто прекрасно понимает, что киевский режим ведет разрушительную политику во всем, прежде всего, кстати, в отношении собственной страны. И я убежден, что время играет в пользу того, что рано или поздно здравомыслящие люди придут к власти на Украине и там также наладится нормальная жизнь. Ведь за четыре последних года Украина в разы скатилась вниз по всем позициям – то есть этот режим не только вовне страны, но и внутри нее работает как в полном смысле этого слова террористический", – сказал Владислав Ганжара.

Заместитель украинского министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией. Позже представитель президента Украины Борис Бабин отметил, что Киев "любой ценой" не допустит возобновления поставок воды в Крым.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов избирателей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.