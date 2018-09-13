Дальний Восток станет полигоном для отработки новых решений в области морской техники и передачи данных с учетом больших расстояний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор "ВЭБ Инновации" Олег Теплов на полях Восточного экономического форума.

Гендиректор "ВЭБ Инновации": мы видим большой потенциал Дальнего Востока Your browser does not support HTML5 audio

Разработка высокотехнологичных проектов, в том числе новые решения в области беспроводной передачи данных на большие расстояния и создание современной морской техники – самые перспективные проекты, и Дальний Восток станет полигоном для их отработки и воплощения. Так считает генеральный директор компании, которая была создана специально для поддержки российских стартапов, "ВЭБ Инновации".

В эфире радио Sputnik на полях Восточного экономического форума Олег Теплов рассказал о том, почему бизнес готов делать ставку на работу на Дальнем Востоке.

"Мы видим большой потенциал азиатских рынков вообще, и Дальнего Востока, в частности. Целая сессия была посвящена высокотехнологичным проектам на Дальнем Востоке. Вот как мы видим Дальний Восток: это полигон, площадка, трамплин, это всепоглощающий рынок для российских компаний. И сам Дальний Восток будет являться полигоном для отработки новых интересных решений в области морской техники, беспроводной передачи данных с учетом больших расстояний, наличия океана, биокультур. Это все формирует благоприятную среду для развития", – отметил Олег Теплов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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