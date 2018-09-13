Политолог: интервью Петрова и Боширова разрушило одну из версий Лондона

Подозреваемые Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов сообщили, что были напуганы ситуацией вокруг них. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников, для опасений действительно были основания.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Великобритании в причастности к "делу Скрипалей".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Позднее британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два "офицера ГРУ" – Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон при этом утверждал, что эти имена и фамилии – вымышленные.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.

Магарита Симоньян рассказала, что Петров и Боширов вышли на нее сами, позвонив на мобильный.

В ходе интервью они сообщили, что Петров и Боширов – их настоящие фамилии, и признали, что на опубликованных Лондоном фотографиях изображены именно они. Они заявили, что заняты в фитнес-индустрии и не имеют никакого отношения к спецслужбам. В Британии, в том числе в Солсбери, по их словам, в начале марта они были с туристическими целями, причем на тот момент они ничего не знали о Скрипалях.

Также Петров и Боширов сказали, что напуганы ситуацией, сложившейся вокруг них. Они призвали британские власти найти настоящих виновников отравления Скрипалей.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что история, рассказанная Петровым и Бошировым – вполне реальная, а обвинения британской стороны против них – бездоказательные.

"Мы увидели людей, которые попали в сложную для себя историю и которые раньше никогда не подозревали, что простое путешествие в Лондон может сделать их лидерами мировых новостей, а их фотографии будут распространены по всему миру… Их поведение для этой ситуации – вполне нормальное, их история – вполне обычная и реальная история, точно такая же, как тысячи других таких же историй. И дальше уже вопрос, кто во что будет верить. С одной стороны – абсолютно голословные и бездоказательные рассказы британцев, которые показали фотографии этих двух ребят и сказали: вот они, отравители. С другой стороны – сами эти ребята, которые говорят: нет, мы – не отравители. И кто прав? Вообще-то презумпция невиновности говорит, что правы эти ребята", – сказал Дмитрий Солонников.

В то же время, по его мнению, само по себе появление Петрова и Боширова на телеэкране опровергает как минимум одну из версий британцев.

"Британия уже делала "вбросы", что их, вероятно, уже нет в живых, что это какие-то мифические русские "чистильщики", от которых уже избавились и так далее. Но вот они – вполне живые, на них можно посмотреть, можно с ними поговорить. Так что по крайней мере эта версия рассыпалась однозначно… С другой стороны, британской стороне было бы как раз удобно, чтобы они были мертвы. Для британской стороны было бы, конечно, оптимальным развитием ситуации, если бы Россия никого представить не смогла. И Лондон тогда беспрепятственно развивал бы дальше свою версию, что страшные российские "чистильщики" отравили Скрипалей, а потом страшные российские спецслужбы "вычистили" самих "чистильщиков". Поэтому логично, что когда эти ребята услышали о том, что для Лондона они уже "мертвы", у них появились серьезные основания опасаться за свою жизнь – вполне можно себе представить, что до того, как они вышли в эфир, с ними все могло произойти. В конце концов, даже на территории России могут быть агенты MI6, которые помогли бы Лондону укрепить его версию. Ну а уж если бы эти ребята выехали в Евросоюз, то тем более. Но, по крайней мере, эти опасения для них уже позади", – заключил Дмитрий Солонников.