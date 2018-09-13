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Политолог о Петрове и Боширове: испуганные люди, им реально сломали жизнь

(обновлено: 16:56 13.09.2018)
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© RTПерейти в фотобанкРоссияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018
© RT
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Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что британские власти сломали им жизнь. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев отметил, что Лондон абсолютно безответственно отнесся к судьбе этих людей.

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что британские власти "перевернули их жизнь вверх дном".

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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"А как бы вы выглядели? <…> Когда вашу жизнь так раз – и перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали", – ответил Боширов на замечание, что он выглядит напряженным.

Маргарита Симоньян побеседовала с мужчинами, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери, накануне. Петров и Боширов сами вышли на журналиста, позвонив на мобильный. Мужчины подтвердили, что это их настоящие имена, и признали, что на опубликованных Лондоном фото – они. Петров и Боширов рассказали, что ездили в Британию, "чтобы оторваться, это не была бизнес-поездка". 

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей.

"Может, и проходили мимо, может, и не проходили, я не знаю", – добавил Боширов.

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров
© Фото : Metropolitan Police
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По словам Маргариты Симоньян, мужчины "отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам "копать дальше".

"Паспорта показать на камеру отказались. Зато показали "ту самую" куртку. Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью", – добавила она.

В эфире радио Sputnik политолог (ВШЭ) Андрей Суздальцев отметил, что Лондон безответственно отнесся к судьбе этих людей.      

"Мы увидели совершенно простых людей, они небогатые и, скорее всего, копили деньги, чтобы поездить по миру. И сейчас, после такой странной известности, они попали в совершенно дикое состояние – их мирок сломали. Они прекрасно понимают, что стоит им сделать шаг за пределы России, их могут в любой стране арестовать. И они испугались. Они этого всего не ожидали. Это испуганные люди – им реально сломали жизнь… И это страшно, потому что политики ведут себя совершенно безответственно, считая, что этот тот случай, когда годятся любые меры. То есть, как говорится, готов спалить дом, чтобы поджарить яичницу. Мнение о Великобритании и так было не очень хорошее в российском обществе. Ведь Лондон – это самая старая кухня антироссийских новостей. Именно Лондон придумал всех этих медведей, которые якобы ходят по нашим улицам и так далее. Вот такой у Лондона, как они говорят, либеральный подход. Так они относятся к людям", – сказал Андрей Суздальцев.           

По утверждению Лондона, в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать". Путин также отметил, что в их рассказе "ничего особенного криминального нет".

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