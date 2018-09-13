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Мнение: решение Киева о ж/д сообщении с РФ будет основано не на прагматизме

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© Depositphotos / mlehmannЖелезнодорожный тупикЖелезнодорожный тупик
© Depositphotos / mlehmann
В кабинете министров Украины разошлись во мнениях о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что украинское правительство слишком часто руководствуется политическими мотивами.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признал, что в правительстве нет единодушной поддержки вопроса о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Ранее Омелян сообщил, что ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией.

Поезд Киев-Москва на вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: прекращение сообщения с РФ – на пользу Украине? Это несерьезно
"Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из этой позиции, такое сообщение должно быть остановлено", – сказал Омелян. Он не стал прогнозировать, когда это решение будет принято.

Министр считает, что внутренние перевозки получат значительное преимущество после прекращения железнодорожного сообщения с Россией. 

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеются, что до их принятия дело не дойдет. 

В эфире радио Sputnik директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал позицию украинской стороны.

"На самом деле ожидать можно любого решения, потому что кабмин Украины часто руководствуется не практической целесообразностью, а политическими мотивами. Впереди "светят" президентские выборы, есть определенная позиция определенных партий в Раде. И поэтому кабмин очень часто принимает решения, основываясь на сообщениях СМИ, на ожиданиях общественного мнения, и уступая политическому давлению со стороны националистических и радикальных кругов в Верховной раде. Если железнодорожное сообщение будет закрыто, то это, конечно, будет негативное явление. Но надо понимать, что Украина руководствуется не прагматическими предпосылками. Очень часто решения, которые принимает кабинет, направлены на то, чтобы как можно больше привлечь к себе внимания", – сказал Вячеслав Смирнов.

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