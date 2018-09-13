"Ляпнул, что велели". Мнение о словах Джона Керри про химоружие в Сирии

Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что, говоря о ликвидации химического оружия в Сирии, сам не верил в это, и что часть этого оружия Дамаск сохранил. Военный журналист Николай Сологубовский в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что, говоря в свое время о полной ликвидации химического оружия в Сирии, сам не верил в это. По словам Керри, часть химических боеприпасов Дамаск все-таки сохранил.

"Позвольте сделать важную ремарку: мы говорили, что (в Сирии, – ред.) уничтожили 100% задекларированного оружия – то, что смогла отследить ОЗХО. Мы знали, что Асад что-то сохранил, и мы пытались обратиться в Совбез ООН, но, к сожалению, Россия начала свою игру, так что мы не попали туда", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Также Керри выразил поддержку политике Дональда Трампа в Сирии с оговоркой, что президенту не хватает "дипломатической инициативы".

"Решение проблемы в Сирии невозможно без Ирана, России и других региональных игроков", – подчеркнул политик.

Керри занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах. На время его работы пришлась газовая атака в Восточной Гуте под Дамаском (август 2013 года), после которой Россия и США договорились об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО, тем самым предотвратив американское военное вторжение в Сирию. Оружие было успешно вывезено, и в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации сирийского химического арсенала.

Заместитель председателя Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, военный журналист Николай Сологубовский в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего госсекретаря США.

"Сирия полностью уничтожила свои химические боеприпасы, и это было полностью подтверждено ОЗХО и ООН. Поэтому сейчас они (американцы, – ред.) могут говорить все что угодно, как угодно переписывать факты. В конце концов они скажут, что и в пробирке у (тогдашнего госсекретаря США, – ред.) Колина Пауэлла (перед вторжением США в Ирак в 2003 году, – ред.) действительно было запрещенное оружие. Сейчас им нужно во что бы то ни стало "доказать", что у Сирии есть химическое оружие. Вот они и используют бывших чиновников, всякого рода "экс": возьми и скажи, что так мол и так, на самом деле Сирия оружие не ликвидировала. Тот и "ляпнул". На самом деле фактом является то, что Сирия свое химическое оружие уничтожила, и ООН это признала", – сказал Николай Сологубовский.

Для обвинения Сирии в использовании якобы не до конца ликвидированного оружия противники Дамаска прибегают к инсценировкам химатак. В конце августа стало известно о подготовке новой провокации.

Одиннадцатого сентября российский Центр примирения враждующих сторон сообщил, что в населенном пункте Джиср эш-Шугур несколько телеканалов отсняли постановочные сцены о "химатаке" на мирное население с участием активистов "Белых касок". Кроме того, появились сведения, что та же организация репетирует постановочные "химатаки" с участием детей.