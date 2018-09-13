Адвокат прокомментировал решение суда ЕС по искам "Роснефти" и Сбербанка

Суд Евросоюза отказал российским госбанкам и компаниям, в частности, Сбербанку и "Роснефти", в отмене санкций. В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша назвал это решение "абсолютно ангажированным".

Суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков об аннулировании санкций трем российским госбанкам – Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также "Роснефти", "Газпром нефти" и "Алмаз-Антею", сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Суд принял решение отклонить иск", – объявил судья, перечисляя по порядку решения по искам российских банков и компаний, требовавших отменить затрагивающие их санкции ЕС.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, "суд считает, что Совет ЕС достаточно мотивировал оспариваемые действия".

"Суд подчеркивает, что заявляемая цель оспариваемых в суде действий заключается в увеличении цены действий России, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, и содействии мирному урегулированию кризиса", – сказано в сообщении.

Речь идет о секторальных санкциях, введенных Евросоюзом еще в 2014 году.

В "Роснефти" решение суда ЕС по санкциям назвали необоснованным и политизированным. "Судебная система ЕС не прошла тест на независимость", – заявил представитель компании.

В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша высказал мнение, что принятое судом решение является абсолютно ангажированным.

"Россия является членом ВТО, а Всемирная торговая организация подразумевает единые правила для всех его членов. Невозможны препятствия для осуществления торговых, банковских и иных операций. Тем не менее, в нарушение всех требований ВТО, определенные страны вводят непонятные санкции, а попросту мешают российским организациям осуществлять предпринимательскую деятельность. Россия, российские организации терпят убытки. А европейский суд считает это законным. Решение суда политическое, абсолютно ангажированное. Но, с моей точки зрения, никакого другого решения сегодня в так называемых европейских судах и иже с ними получить, к глубокому сожалению, России и организациям российской юрисдикции не представляется возможным. Сегодня тотально, я это подчеркиваю, попираются права неугодных стран со стороны коллективного Запада, который полностью оседлали англо-саксонские страны. Они считают себя хозяевами жизни, а любые действия по несогласию с таким подходом вызывают у них агрессивную реакцию, в том числе в тех организациях, где они играют первую скрипку", – сказал Янис Юкша.

В четверг, 13 сентября, Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Санкции будут действовать до 15 марта 2019 года. Они включают замораживание активов и ограничения на поездки. Сейчас в санкционном списке ЕС фигурируют 155 человек и 44 организации.