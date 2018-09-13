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Политолог: слова "разгромить в пыль Россию" вызывают к Украине вопрос

(обновлено: 13:06 13.09.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВоеннослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018Военнослужащий на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бывший министр экономики Украины заявил, что Россию можно было бы "разгромить в пыль". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение о том, почему украинские политики позволяют себе такие агрессивные высказывания.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Россию "можно разгромить в пыль", если у нее не будет ядерного оружия. Это заявление политик сделал в эфире телеканала "112 Украина",  говоря о маневрах "Восток-2018".

Прохожий на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: Украина рискует оказаться в международной изоляции
По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще: НАТО бы ее давно разгромила в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", – сказал Суслов.

Комментируя заявление украинского экс-министра в эфире радио Sputnik, политолог Владимир Киреев отметил его неоправданную агрессивность.

"Хотелось бы обратить внимание на агрессивный характер высказывания украинских политиков. Потому что со стороны России, представителей государства нет ни одного резкого, агрессивного высказывания в адрес Украины. А вот украинские политики позволяют себе такие фразы… Создается впечатление, что на уровне системы государственного управления Украины есть желание проявить эту агрессию. Вместе с тем некорректно сравнивать достаточно скромные военные возможности Украины с российскими. Эти возможности неравнозначны: и опыт у российских военнослужащих больше, и ответственность руководства более значительная, и военно-промышленный потенциал России не идет ни в какое сравнение с украинским. И тут возникает вопрос: насколько самостоятельны подобные заявления? Поскольку идут они в русле заявлений западных лидеров, в том числе желающих нанести удар по Сирии. Это говорит о том, что украинские политики действуют не самостоятельно, а их слова являются частью западной стратегии по развязыванию конфликта с Россией", – сказал Владимир Киреев.  

Владимир Путин на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Новая зона доверия". Политолог о значении маневров "Восток-2018"
Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября. Это крупнейшие мероприятия по подготовке вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них участвуют войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.

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